Выводят формулу? Александра Вагнер – о выборах в Донбассе

60 процентов жителей Украины не понимают, что такое "формула Штайнмайера", как выяснили в начале октября в группе социологических исследований "Рейтинг". Кажется, что и те, кто её пытаются вывести, тоже этого понимают не до конца. Ну, или по крайней мере делают вид, что не понимают, так проще подстелить себе соломку на случай фиаско: дескать, мы и сами не знали, что так получится.



Пока от того, что Украина согласилась на проведение местных выборов на неподконтрольных ей территориях Донбасса и на принятие закона об особом статусе этой территории, не поменялось ровным счетом ничего. Президент страны Владимир Зеленский заявляет, что Киев рассчитывает получить контроль над границей с Россией (там, где в Донбассе не имеет к ней доступа), раз уж выборы будут проводиться в соответствии с украинским законодательством. Сепаратисты, в свою очередь, грозят, что Украина контроля над границей не получит, что решать это будут только в Донецке и Луганске. А в Москве, как всегда, делают вид, что Россия тут ни причем, и "позитивно оценивают" происходящее. Пока что каждый участник конфликта продолжает интерпретировать пункты урегулирования конфликта по-своему и по-разному оценивает последовательность выполнения этих условий. Очевидно, что проблему, возникшую в результате подписания Минских соглашений, разрешить так и не удалось.

Что на этом первоначальном этапе пока вносит ясность, хотя лишь отчасти, так это правила, по которым могут быть организованы местные выборы в Донбассе. Голосование должна признать свободным Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе – пока единственная, имеющая опыт международного наблюдения за выборами и специальное руководство по осуществлению такого наблюдения (к слову, на 150 страницах). История создания этого механизма насчитывает почти 30 лет, и начинается с Копенгагенского совещания конференции по человеческому измерению 1990 года, когда страны-участницы согласились во мнении, что в том числе свободные выборы необходимы для защиты и поощрения прав человека и основных свобод. После этого было основано Бюро по демократическим институтам и правам человека как бюро по свободным выборам. Ему в целом доверяют все стороны конфликта (даже при многочисленных оговорках, например, подозрениях в том, что один из сотрудников украинской миссии якобы передавал данные в ФСБ, о чем сообщили некоторое время назад журналисты в Германии).

С одной стороны, в своде правил наблюдения за выборами, созданном этой организацией, есть слова о том, что в том числе во время голосования оценивается доступ партий и кандидатов к СМИ, сбалансированность и нейтральность освещения избирательного процесса, условия и степень свободы работы журналистов – что, конечно, влияет на оценку того, прошли ли выборы свободно. С другой стороны, сама миссия может быть развернута и в случае отсутствия политического плюрализма, о чём говорится в её документах. Иными словами, даже если голосование состоится – это еще ничего не значит. Члены наблюдательной миссии обязаны фиксировать беспорядки и насилие во время выборов, вмешательство посторонних в процесс голосования, и вообще могут приехать наблюдать за выборами только в том случае, если им будут даны гарантии безопасности и доступ на все избирательные участки. Понятно, что людей с оружием во время голосования быть не должно, согласно правилам ОБСЕ, вооруженные силы и полиция должны находиться "под контролем гражданских властей и быть подотчетны им".

Письмо с одобрением так называемой формулы Штайнмайера 2 октября подписала не только Украина. В том числе это сделала Россия и представители сепаратистов Денис Пушилин и Леонид Пасечник. Но в сводках ОБСЕ до сих пор изо дня в день публикуется информация, что членов нынешней миссии в Донбассе не пропустили то через этот блокпост сепаратистов, то через тот. То в Николаевке, то в Ясном, то еще где-то. Вот для примера отчёт от 14 октября: "Доступ наблюдателей по-прежнему оставался ограниченным, в том числе на блокпостах вооруженных формирований возле Петровского, Заиченко, Верхнешироковского, Новоазовска, а также в пункте пропуска на границе в неподконтрольной правительству Вознесеновке".

Более того, Россия до сих пор не предоставила полный доступ наблюдателей в приграничные районы, речь идет об участке протяженностью 408 километров. В прессе регулярно пишут, например, о попытках членов миссии подъехать к пограничному переходу "Изварино", но каждый раз сепаратисты разворачивают наблюдателей. Уже много лет ОБСЕ каждые четыре-пять месяцев продлевакт разрешение на мониторинг неподконтрольных Украине территорий, граничащих с Россией. Сейчас доступ имеется только к двум пограничным переходам – "Гуково" и "Донецк". Из одного документа в другой с момента появления миссии ОБСЕ в Украине кочует такая фраза: "Мы вновь призываем к значительному расширению деятельности Наблюдательной миссии и ее распространению на все пункты пропуска на российско-украинской государственной границе, которые в настоящее время не находятся под контролем украинского правительства, а также к осуществлению мониторинга границы между этими пограничными пунктами… Мы не видим никаких оснований для дальнейших возражений со стороны Российской Федерации против расширения деятельности Наблюдательной миссии, необходимость которого давно назрела, включая улучшение ее обеспечения техническими средствами, и настоятельно призываем Российскую Федерацию пересмотреть свою позицию". Согласие России с формулой Штайнмайера ничего не изменило и в том, что касается контроля за режимом границы.

И, наконец, кто сможет участвовать в местных выборах, если они все же состоятся? Помимо 1,4 миллиона жителей Донбасса, вынужденных переехать на подконтрольную Киеву территорию, это, естественно, будут все совершеннолетние жители неподконтрольных территорий. Известно, что они в последние годы имеют доступ только к российскому телевидению (украинские каналы доступны разве что в интернете), и что, видимо, следствием этого является увеличение числа тех, кто в так называемых "ДНР" и "ЛНР" считают необходимым присоединить эти территории к России (почти 18,5 процента по сравнению с 11 процентами в 2016 году). Конечно, 54 процента всё еще считают эти территории частью Украины, если точны результаты опроса, проведенного в начале этого года, но как поведут себя оставшиеся, если суверенитет Украины будет восстановлен? Кажется, даже президент Украины пока не верит в эту возможность. "Все люди, которые живут там и знают, чувствуют, что они украинцы, мы их не оставляем, не бросаем, обязательно возвратим вместе с территориями. Это наш план А. А план Б: всех, кто считают, что они украинцы, если у нас будет долгая история, долгий путь по возвращению территорий, мы должны обеспечить возможность быть здесь", – рассказал он во время недавнего 14-часового пресс-марафона.

Александра Вагнер – журналист Радио Свобода

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