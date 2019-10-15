Число жертв тайфуна "Хагибис" в Японии превысило 70 человек

Число жертв тайфуна "Хагибис" в Японии возросло до 73. Пропавшими без вести числятся не менее 10 человек, ещё более 200 – получили ранения. Об этом сообщает японский телеканал NHK.

Наибольший урон был нанесен северо-востоку Японии и соседней с Токио префектуре Канагава. В пострадавших районах не работают школы и супермаркеты. Около 13 тысяч домов и квартир остаются без электричества, 315 тысяч – не имеют доступа к водоснабжению. В поисково-спасательных операциях задействованы около 110 тысяч человек.

Тайфун "Хагибис" ударил по основной территории Японии в субботу. По данным метеорологов, ураган принёс до 40 процентов годовых осадков – это сильнейший ливень за последние десятки лет. Порывы ветра в эпицентре тайфуна превышали 200 км/ч.

Накануне сообщалось, что большинство железнодорожных служб уже возобновили работу.