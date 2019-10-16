Фантомас, Зигомар и Мика-Миш. Русские комиксы в Югославии

В белградских архивах почти 90 лет лежали иллюстрации к произведениям Пушкина, Гоголя, Шолохова и лубочные картинки. Их авторы – русские эмигранты, оказавшиеся на Балканах после революции. Лучшие работы одного из авторов, кавалериста Сергея Соловьева, сейчас можно посмотреть в Музее русского зарубежья в Москве.

В 1930-е годы "золотой белградский круг" русских и югославских авторов и издателей создавал истории про Первую мировую и Кавказскую войну, белогвардейцев и поход Наполеона на Москву. Они придумали супергероя Зигомара, который сражался с Фантомасом, и собственного Микки-Мауса. Им даже удалось устроить небольшой дипломатический скандал, в который вмешался сам Уолт Дисней.

Автор выставки, профессор Белградского университета Ирина Анастасиевич рассказывает:

– Золотое десятилетие югославского комикса (с 1934-го по условно 1944 год) – это очень интересный фрагмент истории европейского комикса: яркий, сильный и необычный. Особенность русского эмигрантского комикса в королевстве Югославия заключается в том, что он вобрал в себя как русскую, так и сербскую составляющую. В этой группе значительных комиксистов было девять русских эмигрантов, а также два сценариста и два издателя – это позволяет нам включить русские имена в историю европейского комикса и дает возможность говорить о русском влиянии в области, в которой русских почти нет.

Первый югославский комикс выходит в конце февраля 1935 года, когда серб Власта Белкич рисует "Приключения детектива Гарри Вилса" для журнала "Воскресенье". А через месяц появляется еще один комикс, в котором уже есть русский след: Джордже Лобачев и Вадим Курганский начинают рисовать детектив "Кровавое наследство". Позже тот же самый тандем в специальной вкладке публикует научно-фантастический комикс "Луч смерти". Издателем этой вкладки был русский эмигрант Анатолий Прицкер (позже он изменил фамилию на Иванович), в то время владелец довольно крупного издательства "Народное просвещение". Вкладка выходила 14 месяцев, и причиной ее закрытия стал ещё один русский эмигрант Александр Ивкович: настоящая его фамилия неизвестна, мы его знаем под фамилией жены, которую он взял в 1927 году. Именно он, обратив внимание на новый жанр и предчувствуя его популярность, делает все, чтобы стать монополистом в этой области: за четыре месяца 1936 года Ивкович открывает и начинает выпускать несколько специализированных журналов. Самым успешным его детищем будет начавший свою жизнь в марте 1936 года журнал "Мика-Миш" (так звучал тогда сербский вариант имени Микки-Маус), объединивший всех художников, которые начали работать в новом жанре. Именно этот журнал и вошел в историю как издание, собравшее самых блистательных художников того времени, так называемый "золотой белградский круг": Джордже Лобачев, Николай Навоев, Сергей Соловьев, Константин Кузнецов, Джука Янкович, Алексей Ранхнер, Иван Шеншин, Себастьян Лехнер, Всеволод Гулевич, Владимир Жедринский, Николай Тищенко, Момо Маркович, Власта Белкич, Жика Митрович, Велько Коцкар.

– В этот момент комикс уже популярен в Америке. Насколько американское влияние отразилось на комиксе в Югославии?

Мика-Миш в сербском варианте – это не просто сербская калька с американского мышонка, а совсем иной персонаж

– Влияние американского комикса бесспорно. Прежде всего, когда идет речь о супергероике. Русский комикс в Югославии, объединив европейскую традицию героя "плаща и маски" и только зарождающуюся супергероику (самого Супермена тогда еще не было, был Фантомас), создает своего героя – Зигомара. Этот дальний родственник главного персонажа немого французского фильма "Зигомар" – первый в Югославии сериальный супергерой, созданный Навоевым и художником Бранко Видичем. Навоев и Видич не скрывают, что их герой является ответом на образ Фантомаса, они даже сталкивают в бою двух супергероев, создав серию "Зигомар против Фантомаса", где герои не только сражаются, но и развлекают читателя ироничной перепалкой, издеваясь над почти одинаковым внешним видом друг друга.



Также и Микки-Маус, он же Мика-Миш в сербском варианте – это не просто сербская калька с американского мышонка, а совсем иной персонаж. Например, Иван Шеншин, рисуя приключения Мика-Миша, не пытается сделать своего героя похожим на оригинал. Его комикс создавал свой метатекст, сознательно обыгрывая тему двойников. В одном из кадров он, подчеркивая разницу между Микой-Мишем и Микки-Маусом, сталкивает героев: Мика-Миш, путешествуя по Америке, видит в Нью-Йорке афишу с Микки-Маусом и раздумывает, пойти ли в кино или нет.



– Комикс подвергался цензуре?

Скандал был таким большим, что сербские власти депортировали из страны американского журналиста

– Да, была и цензура, и автоцензура, и даже политический скандал. Печатающийся в сербской газете "Политика" комикс "Микки-Маус в стране Медиока" – своеобразная адаптация "Принца и нищего", где Микки-Маус заменяет короля государства Медиока, – был запрещен бдительными цензорами. Из номера за 28 ноября 1937 года был изъят эпизод "Микки-Маус и его двойник": цензоры углядели в комиксе ассоциацию с Павлом Карагеоргиевичем, регентом короля Петра II (в народе ходили слухи, что он готовит государственный переворот). Скандал был таким большим, что сербские власти депортировали из страны американского журналиста Хуберта Гарисона (он одновременно представлял агентство Рейтер и газету "Нью-Йорк таймс"), что вызвало дипломатический протест посольств США и Великобритании. Сам Уолт Дисней написал письмо поддержки в редакцию газеты "Политика". Думается, это был первый в мире дипломатический скандал из-за комикса.



– А потом все прервала Вторая мировая война...

Комикс заклеймили как "оглупляющий наркотик под видом литературы"

– Да, любой вид издательской деятельности в период Второй мировой был сложным делом: вся издательская деятельность в Югославии регулировалась Указом о печати от 20 мая 1941 года, который подписал военный комендант Сербии и по которому все издательства подчинялись "Пропагандистскому отделению Юго-Восток". Александр Ивкович сделал попытку продолжить издание журнала "Мика-Миш", но комиксы, представленные в журнале, не пришлись по нраву новым хозяевам Сербии, и журнал "Мика-Миш" был запрещен. После Второй мировой войны в комиксе не спасает ни патриотическая, ни социалистическая тематика. Вышедшая в газете "Борба" (органе ЦК КПЮ) разгромная статья Йована Поповича "Спекулянты и их эрзац-товар на литературном рынке" останавливает его развитие, поскольку комикс заклеймен как "оглупляющий наркотик под видом литературы". Однако в 1952 году выходит номер "Политикиного забавника" с разрешенным цензурой комиксом, который рассказывает о приключениях героев в годы войны. И социалистическая Югославия начинает осваивать этот жанр, публикуя сначала "партизанские" комиксы, а затем потихоньку возвращаясь к своему славному прошлому, то есть начиная переиздавать графические романы "золотого периода". Так что период отказа от комикса был недолгим, но, конечно же, комикс после Второй мировой войны – несколько иное явление.