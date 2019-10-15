Минюст РФ требует ликвидировать движение "За права человека"

Министерство юстиции России требует ликвидировать Общероссийское общественное движение "За права человека". Организация получила от ведомства копию административного искового заявления в Верховный суд от 8 октября, сообщается на её официальном сайте.
Требование связано с неоднократными нарушениями законодательства со стороны правозащитной организации. Они якобы были обнаружены во время внеплановой проверки в 2018 году.
Среди нарушений – несоответствие устава Движения, принятого на последнем съезде в 2014 году, поправкам в Гражданский кодекс. Также упомянуты неоднократные штрафы Роскомнадзора в связи с признанием движения "иностранным агентом".
"Мы будем активно и публично отстаивать свою позицию в Верховном суде РФ и, если потребуется, дойдем до Европейского суда по правам человека", – говорится в заявлении движения "За прав человека".
- В минувший четверг суд в Москве оштрафовал "За права человека" на 300 тысяч рублей за нарушение закона об "иностранных агентах". Это был второй штраф за последние две недели. Суд также оштрафовал главу организации Льва Пономарёва на 100 тысяч по закону об "иноагентах". Это был его пятый штраф за последние два месяца.
- Закон об иностранных агентах был принят в России в 2012 году. Согласно документу, любая некоммерческая организация или общественное движение могут быть внесены в список агентов, если они получают финансовую поддержку из-за рубежа и ведут политическую деятельность. Критерии, по которым определяется такая деятельность, в законе чётко не определены.
- На сегодняшний день в реестр иностранных агентов внесены более 150 некоммерческих организаций и СМИ, среди них – ассоциация "Голос", движение "За права человека", правозащитный центр "Мемориал", Комитет против пыток, Радио Свобода, телеканал "Настоящее Время", "Голос Америки".
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