Минюст РФ требует ликвидировать движение "За права человека"

Министерство юстиции России требует ликвидировать Общероссийское общественное движение "За права человека". Организация получила от ведомства копию административного искового заявления в Верховный суд от 8 октября, сообщается на её официальном сайте.

Требование связано с неоднократными нарушениями законодательства со стороны правозащитной организации. Они якобы были обнаружены во время внеплановой проверки в 2018 году.

Среди нарушений – несоответствие устава Движения, принятого на последнем съезде в 2014 году, поправкам в Гражданский кодекс. Также упомянуты неоднократные штрафы Роскомнадзора в связи с признанием движения "иностранным агентом".

"Мы будем активно и публично отстаивать свою позицию в Верховном суде РФ и, если потребуется, дойдем до Европейского суда по правам человека", – говорится в заявлении движения "За прав человека".