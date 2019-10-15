Обвиняемому по так называемому "московскому делу" Самариддину Раджабову предъявили новое обвинение в окончательной редакции. Участнику митинга 27 июля вменяют угрозу применения насилия к сотруднику полиции. Об этом сообщает "МБХ медиа".

Ранее Раджабова обвиняли в покушении на применение насилия. Он якобы попал пластиковой бутылкой в шею полицейского, чем причинил ему боль. Однако теперь сотрудник МВД утверждает, что бутылка "с резким звуком удара" упала рядом с ним, из-за чего он испугался.

Защита Раджабова настаивает на проведении психолого-психиатрической экспертизы, для того чтобы понять есть ли у сотрудника заболевания психики, вызывающие неконтролируемое чувство страха.

Раджабов был задержан на акции 27 июля в Москве. Его арестовали по административному делу о нарушении порядка проведения публичного мероприятия. Позднее его забрали из спецприёмника и отправили в СИЗО, обвинив в участии в "массовых беспорядках".