Обвиняемому по так называемому "московскому делу" Самариддину Раджабову предъявили новое обвинение в окончательной редакции. Участнику митинга 27 июля вменяют угрозу применения насилия к сотруднику полиции. Об этом сообщает "МБХ медиа".
Ранее Раджабова обвиняли в покушении на применение насилия. Он якобы попал пластиковой бутылкой в шею полицейского, чем причинил ему боль. Однако теперь сотрудник МВД утверждает, что бутылка "с резким звуком удара" упала рядом с ним, из-за чего он испугался.
Защита Раджабова настаивает на проведении психолого-психиатрической экспертизы, для того чтобы понять есть ли у сотрудника заболевания психики, вызывающие неконтролируемое чувство страха.
Раджабов был задержан на акции 27 июля в Москве. Его арестовали по административному делу о нарушении порядка проведения публичного мероприятия. Позднее его забрали из спецприёмника и отправили в СИЗО, обвинив в участии в "массовых беспорядках".
- 27 июля, по итогам несанкционированной акции оппозиции в центре Москвы, Следственный комитет России возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и применении насилия в отношении полицейских. В СМИ их называют "московским делом".
- Следствие арестовало 16 человек. Позднее дела против некоторых из них закрыли, а некоторым уже вынесли обвинительные приговоры: Евгения Коваленко приговорили к 3,5 годам лишения свободы, Кирилла Жукова и Ивана Подкопаева – к трём годам, Данилу Беглеца – к двум. Кроме того, к четырём годам колонии приговорили активиста Константина Котова – его обвинили в неоднократном нарушении порядка проведения публичных мероприятий за несколько одиночных пикетов в поддержку политзаключённых, и к трём с половиной годам – актёра кино Павла Устинова за якобы вывихнутое у сотруднику Росгвардии плечо. Позже Устинова под давлением общественности и вступившихся за него коллег перевели из СИЗО под подписку о невыезде.
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