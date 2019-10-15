Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Новости

Трамп отправляет в Анкару Пенса и Помпео для давления на Турцию

Майк Пенс

Смотреть комментарии

Вице-президент США Майк Пенс и госсекретарь Майк Помпео в среду направятся в Турцию в попытке оказать давление Анкару и добиться прекращения наступления турецкой армии на позиции вооружённых отрядов сирийских курдов. Об этом объявил во вторник президент США Дональд Трамп. Он подчеркнул, что США настаивают на прекращении огня и предупреждают, что против Турции могут быть применены самые суровые санкции, которые только можно представить.

В заявлении Белого дома говорится, что Майк Пенс, как ожидается, встретится с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. Встреча состоится в четверг в Анкаре.

/**/ /**/ /**/ Российский и сирийский флаги на военной технике около Манбиджа. 15 октября 2019
Смотри также

Международная коалиция во главе с США покинула сирийский Манбидж

Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG