Трамп отправляет в Анкару Пенса и Помпео для давления на Турцию

Вице-президент США Майк Пенс и госсекретарь Майк Помпео в среду направятся в Турцию в попытке оказать давление Анкару и добиться прекращения наступления турецкой армии на позиции вооружённых отрядов сирийских курдов. Об этом объявил во вторник президент США Дональд Трамп. Он подчеркнул, что США настаивают на прекращении огня и предупреждают, что против Турции могут быть применены самые суровые санкции, которые только можно представить.



В заявлении Белого дома говорится, что Майк Пенс, как ожидается, встретится с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. Встреча состоится в четверг в Анкаре.