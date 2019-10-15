Международная коалиция во главе с США покинула сирийский Манбидж

Международная коалиция во главе с США покинула Манбидж на севере Сирии. Об этом сообщил представитель коалиции полковник Майлс Каггинс.

Город полностью взяла под контроль сирийская армия. Российская военная полиция теперь патрулирует линию соприкосновения сирийских и турецких сил на границе города. С войсками Турции организовано взаимодействие, уточнили в Минобороны России.

Накануне США ввели санкции против Турции и пообещали расширить их, если Анкара не остановит военную операцию против курдов на севере Сирии. Турция считает их вооруженные формирования террористическими. Вашингтон называет курдов главными союзниками в борьбе с террористической группировкой "Исламское государство".

Действия турецких властей осудили также Евросоюз и Лига арабских государств. Франция и Германия ранее прекратили экспорт вооружений в Турцию. Сегодня к ним присоединилась Великобритания.