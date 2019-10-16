Верховный суд отменил возврат в прокуратуру дела Масляевой

Президиум Верховного суда России признал незаконным решение Мещанского суда Москвы вернуть в прокуратуру уголовное дело бывшего главного бухгалтера "Седьмой студии" Нины Масляевой.Дело будет направлено на новое рассмотрение в Московский городской суд. Об этом сообщает ТАСС. Таким образом, Верховный суд удовлетворил апелляционное представление Генеральной прокуратуры и жалобу защиты обвиняемой.

Уголовное дело 11 сентября вернули обратно в прокуратуру из-за недостатков в обвинительном заключении. Судья посчитала, что в нем содержатся противоречия, которые не позволяют вынести законный приговор.

Масляеву обвиняют в мошенничестве, она – единственная признала вину по делу о хищении сотрудниками студии бюджетных средств. Дело Масляевой было выделено в отдельное производство, она согласилась на сделку со следствием и дала показания на остальных обвиняемых.

По версии следствия, режиссёр Кирилл Серебренников, бывший генеральный продюсер "Седьмой студии" Алексей Малобродский, директор компании Юрий Итин, бывший бухгалтер студии Нина Масляева и бывший директор Департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Министерства культуры Софья Апфельбаум похитили 133 миллиона рублей, выделенных на театральный проект.

8 октября Московский городской суд отменил возврат дела "Седьмой студии" в прокуратуру.