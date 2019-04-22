Обвинение обжаловало возврат дела Масляевой в прокуратуру

Гособвинение не согласилось с решением Мещанского районного суда Москвы о возврате уголовного дела Нины Масляевой в прокуратуру. Масляева – бывший главный бухгалтер "Седьмой студии", театральной труппы, созданной режиссёром Кириллом Серебренниковым в 2012 году. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на источник в суде.

Суд вернул дело Масляевой в прокуратуру 11 апреля. Судья отметила, что в обвинительном заключении "не конкретизирована роль Масляевой", и указала на нарушение права подсудимой на защиту.

Бывший бухгалтер "Седьмой студии" обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. Дело выделено в отдельное производство, поскольку Масляева признала свою вину и пошла на сделку со следствием. Ранее Масляева дала показания на других обвиняемых, включая режиссёра Кирилла Серебренникова.

По делу также проходят бывший художественный руководитель "Седьмой студии" Кирилл Серебренников, её бывший генпродюсер Алексей Малобродский, директор Юрий Итин и бывшая сотрудница Минкульта Софья Апфельбаум. Они обвиняются в хищении 133 миллионов рублей, выделенных на театральный проект "Платформа". Все обвиняемые, кроме Масляевой, свою вину отрицают и считают уголовное дело сфабрикованным.