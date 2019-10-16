"Победа" повышает цены на билеты на 40% из-за решения суда

Российская авиакомпания "Победа" приняла решение поднять цены на рейсы из-за рубежа на 25 евро (примерно 1800 рублей). Это произойдётс начала зимней навигации 28 октября.

Как заявила "Ведомостям" представитель лоукостера Елена Селиванова, компания вынуждена включить в стоимость билета плату за регистрацию в зарубежных аэропортах. Так авиакомпания исполняет решение Московского городского суда, который на прошлой неделе запретил "Победе" взымать плату за эту услугу.

Таким образом, билеты подорожают в среднем на 40 процентов, что является беспрецедентно высоким разовым ростом.



Плату за регистрацию на рейс в зарубежных аэропортах "Победа" ввела в конце октября 2018 года. Требование было прописано в правилах авиакомпании и не распространялось на онлайн-регистрацию. Транспортная прокуратура сочла новое правило незаконным и подала иск в суд.



В российских аэропортах регистрация не считается дополнительной услугой и включена в общие аэропортовые сборы и стоимость билетов.