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"Победа" повышает цены на билеты на 40% из-за решения суда

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Российская авиакомпания "Победа" приняла решение поднять цены на рейсы из-за рубежа на 25 евро (примерно 1800 рублей). Это произойдётс начала зимней навигации 28 октября.

Как заявила "Ведомостям" представитель лоукостера Елена Селиванова, компания вынуждена включить в стоимость билета плату за регистрацию в зарубежных аэропортах. Так авиакомпания исполняет решение Московского городского суда, который на прошлой неделе запретил "Победе" взымать плату за эту услугу.

Таким образом, билеты подорожают в среднем на 40 процентов, что является беспрецедентно высоким разовым ростом.


Плату за регистрацию на рейс в зарубежных аэропортах "Победа" ввела в конце октября 2018 года. Требование было прописано в правилах авиакомпании и не распространялось на онлайн-регистрацию. Транспортная прокуратура сочла новое правило незаконным и подала иск в суд.

В российских аэропортах регистрация не считается дополнительной услугой и включена в общие аэропортовые сборы и стоимость билетов.

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