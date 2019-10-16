Новым обвиняемым по "московскому делу" избирают меру пресечения

Басманный суд Москвы сегодня, как ожидается, изберёт меру пресечения новым обвиняемым по так называемому "московскому делу". В суд поступили ходатайства об аресте до 14 декабря четверых обвиняемых – Егора Лесных, Владимира Емельянова, Андрея Баршая и Максима Мартинцова.
Ещё одного задержанного – Александра Мыльникова – следствие просит поместить под домашний арест. В ведомстве уточняют, что Мыльников работает курьером, а супруга временно не работает, воспитывая трёх несовершеннолетних детей. Как обвиняемый сможет продолжить работу под домашним арестом, в ведомстве не уточнили.
Накануне Следственный комитет предъявил обвинения по статье о применении насилия в отношении представителя власти на акции 27 июля в Москве пятерым задержанным на этой неделе.
Владимир Емельянов, как рассказал его адвокат со ссылкой на материалы дела, "схватил сержанта ОМОН двумя руками сзади за униформу и потянул на себя, причинив физическую боль". Александр Мыльников, как считают следователи, "двумя руками схватил потерпевшего за правую руку, преодолев его сопротивление, потянул на себя, удерживая и лишая свободы передвижения". Максима Мартинцова обвиняют в том, что он ударил росгвардейца. Егора Лесных в том, что он пнул ногой двух омоновцев. Андрей Баршай, как утверждает следствие, "разбежался и с разбега прыгнул на сержанта полиции".
Егор Лесных, заявил об угрозах со стороны полицейских. По его словам, во время обыска в его квартире в понедельник оперативники угрожали подбросить ему патроны, а его сожительнице – наркотики.
Вчера в Общественной наблюдательной комиссии рассказали о грубых нарушениях в содержании новых обвиняемых "по московскому делу". Как пишет "ОВД-Инфо", задержанных поместили в камеры с многократно судимыми людьми, при этом треть камер пустовали.
- После акций протеста 27 июля и 3 августа в Москве с требованием допустить независимых кандидатов на выборы были возбуждены уголовные дела о массовых беспорядках и насилии в отношении полицейских, которые в СМИ называют "московским делом". По нему были арестованы 16 человек. Позже обвинение в участии в беспорядках было снято с подавляющего большинства арестованных, а с пяти из них были сняты все обвинения. В то же время к различным срокам заключения по статье о нападении на полицейских были приговорены Кирилл Жуков, Иван Подкопаев, Евгений Коваленко и Данила Беглец. Павел Устинов получил условный срок.
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