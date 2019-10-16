Новым обвиняемым по "московскому делу" избирают меру пресечения

Басманный суд Москвы сегодня, как ожидается, изберёт меру пресечения новым обвиняемым по так называемому "московскому делу". В суд поступили ходатайства об аресте до 14 декабря четверых обвиняемых – Егора Лесных, Владимира Емельянова, Андрея Баршая и Максима Мартинцова.

Ещё одного задержанного – Александра Мыльникова – следствие просит поместить под домашний арест. В ведомстве уточняют, что Мыльников работает курьером, а супруга временно не работает, воспитывая трёх несовершеннолетних детей. Как обвиняемый сможет продолжить работу под домашним арестом, в ведомстве не уточнили.

Накануне Следственный комитет предъявил обвинения по статье о применении насилия в отношении представителя власти на акции 27 июля в Москве пятерым задержанным на этой неделе.

Владимир Емельянов, как рассказал его адвокат со ссылкой на материалы дела, "схватил сержанта ОМОН двумя руками сзади за униформу и потянул на себя, причинив физическую боль". Александр Мыльников, как считают следователи, "двумя руками схватил потерпевшего за правую руку, преодолев его сопротивление, потянул на себя, удерживая и лишая свободы передвижения". Максима Мартинцова обвиняют в том, что он ударил росгвардейца. Егора Лесных в том, что он пнул ногой двух омоновцев. Андрей Баршай, как утверждает следствие, "разбежался и с разбега прыгнул на сержанта полиции".

Егор Лесных, заявил об угрозах со стороны полицейских. По его словам, во время обыска в его квартире в понедельник оперативники угрожали подбросить ему патроны, а его сожительнице – наркотики.

Вчера в Общественной наблюдательной комиссии рассказали о грубых нарушениях в содержании новых обвиняемых "по московскому делу". Как пишет "ОВД-Инфо", задержанных поместили в камеры с многократно судимыми людьми, при этом треть камер пустовали.