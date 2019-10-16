На протестах в Каталонии десятки человек пострадали, 25 – задержаны

В ходе ночных протестов в Каталонии и столкновений с полицией пострадали более 70 человек, 25 активистов были задержаны. Об этом сообщает газета El Pais. В среду протестующие продолжили так называемые "марши за свободу".

По данным издания, всего в протестах участвовали десятки тысяч человек, около 40 тысяч человек – в Барселоне. Также митингующие вышли на улицы Жироны, Таррагоны, Льейды и Сабаделя. В некоторых городах протестующие поджигали мусорные баки и опрокидывали заграждения.

В Таррагоне около 500 протестующих забросали административное здание шариками с краской. Полицейские открыли по ним огонь небоевыми пулями, сообщает газета EL Mundo.

И.о. председателя правительства Испании Педро Санчес выразил решительное осуждение насилия и беспорядков на акциях протеста.

Как заявила официальный представитель кабмина Каталонии Меричель Будо, правительство региона считает движение сторонников независимости "миролюбивым". Однако она подчеркнула, что "есть группы организованных лиц, которые наносят ущерб имиджу движения".

Ранее протестующие заблокировали дорогу к аэропорту Эль-Прат, из-за чего было отменено около сотни рейсов. Люди были вынуждены добираться до терминалов пешком.

Сторонники независимости Каталонии намерены продолжить акции протеста.





Протесты начались после того, как в понедельник, 14 октября, Верховный суд Испании вынес приговоры двенадцати политикам из Каталонии в связи с их ролью в организации референдума о независимости региона в октябре 2017 года. Девять каталонских политиков были признаны виновными в подстрекательстве к мятежу и получили тюремные сроки – от 9 до 13 лет лишения свободы. Суд также выдал европейский ордер на арест бывшего главы каталонской администрации Карлеса Пучдемона, который находится в эмиграции.