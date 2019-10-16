Журналист Алла Константинова рассказала, что ее "выслеживают" начальник колонии №9 в Петрозаводске Иван Савельев и его заместитель Иван Ковалев после публикации статьи о пытках в этом учреждении. Как это происходило написала "Медиазона".



Константинова встретила Свельева и Ковалева утром 15 октября, когда выгуливала собак неподалеку от своего дома в Петрозаводске. Она увидела черный автомобиль, который заезжал на парковку перед магазином. Из него вышел Ковалев, а за рулем сидел Савельев.



На видеозаписях с камер наблюдения у магазина видно, что Ковалев подходит к двери в магазин и пальцем указывает водителю машины на журналиста. После этого он заходит в магазин, через некоторое время выходит с бутылкой воды в руках и капюшоном на голове. Машина покидает стоянку и движется в ту сторону, куда ушла из поля зрения камеры журналистка.

Видео "Медиазоны"



"Медиазона" вместе с телеканалом "Настоящее Время" опубликовали статью о пытках заключенных колонии №9. В публикации утверждалось, что осужденных поливают холодной водой, плюют им в лицо, вымогают у них деньги.

Начальник колонии Иван Савельев в конце сентября обратился с иском против "Медиазоны", он считает, что его порочат сведения из публикации. Защитник пострадавших от пыток попросил о государственной защите после того, как в его машину врезался другой автомобиль.

В октябре на YouTube появилась видеозапись, которая, предположительно, была сделана в ИК-9. На кадрах двое избивают одного из заключенных. Журналисты "Медиазоны" опросили работников СМИ, посещавших колонию №9, и бывших заключенных. Они сообщили, что на видео присутствует начальник ИК-9 Иван Савельев, а также начальник местного СИЗО Иван Ковалев.

Савельева отстранили от работы. По факту пыток заведено уголовное дело.