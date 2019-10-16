Басманный суд арестовал нового обвиняемого по "московскому делу"

Басманный суд Москвы арестовал на два месяца Владимира Емельянова – одного из пяти новых обвиняемых по так называемому "московскому делу". Об этом из зала суда сообщает корреспондент Радио Свобода.

По версии следствия, Емельянов на несогласованной акции за честные выборы в Мосгордуму 27 июля схватил сотрудника Росгвардии за форму и потянул его на себя, "лишая тем самым указанного представителя власти свободы передвижения и причиняя физическую боль".

Владимиру Емельянову 27 лет. Он – сирота, с ним проживают бабушка и прабабушка. Адвокат подчеркнул, что пожилые родственники очень зависят от подсудимого, и просил не избирать Емельянову меру пресечения в виде ареста.

Ожидается, что сегодня суд вынесет решения по мере пресечения ещё для четырёх человек: Егора Лесных, Андрея Баршая, Максима Мартинцова и Александра Мыльникова. Всех, кроме последнего, следствие просит поместить под стражу. Мыльникова хотят поместить под домашний арест. Всех их обвиняют в применении насилия к представителям власти.

Новые обыски и задержания по "московскому делу" начались на этой неделе. Вчера в Общественной наблюдательной комиссии рассказали о грубых нарушениях в содержании новых обвиняемых "по московскому делу". Как пишет "ОВД-Инфо", задержанных поместили в камеры с многократно судимыми людьми, при этом треть камер пустовали.