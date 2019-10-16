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СМИ: США провели секретную кибератаку на Иран после нападения на нефтезаводы Saudi Aramco

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После атаки дронов на нефтяные объекты в Саудовской Аравии США провели секретную кибератаку на Иран. Так утверждает Reuters, ссылаясь на американских чиновников.

По данным собеседников агентства, кибератака состоялась в конце сентября и была направлена против "распространения Тегераном пропаганды". Один из них также сообщил, что целью кибератаки было иранское оборудование, но не уточнил, какое именно.

В Пентагоне от комментариев отказались.

В ночь на 14 сентября два нефтеперерабатывающих завода в Саудовской Аравии были обстреляны с помощью беспилотников. Это привело к сокращению производственных мощностей страны по добыче сырой нефти примерно наполовину.

Ответственность за удар взяли на себя связанные с Ираном йеменские повстанцы-хуситы. Однако Вашингтон и Эр-Рияд обвинили в нападении Тегеран. Иранские власти обвинения отрицают и в случае применения военной силы обещали принять ответные меры.

/**/ /**/ /**/ Заводы компании Aramco в огне после налёта дронов. 14 сентября 2019
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