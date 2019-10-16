Эрдоган заявил, что не будет встречаться с Пенсом и Помпео

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что не будет встречаться с вице-президентом США Майклом Пенсом и госсекретарём Майком Помпео, которые сегодня должны прибыть в Анкару для срочных переговоров о турецкой военной операции на севере Сирии.
По словам Эрдогана, он встретился бы с президентом Дональдом Трампом, если бы тот приехал в Турцию. С представителями его администрации встретятся равные им по должности турецкие лидеры. Министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу заявил в среду, что потребует от Помпео, чтобы США отказались от, как он выразился, "опасного подхода" к двусторонним отношениям и отказались от введения новых санкций против Турции.
Соединённые Штаты осудили турецкую операцию на севере Сирии, направленную главным образом против отрядов сирийских курдов - союзников США по борьбе с террористами из "Исламского государства". Вашингтон ввёл санкции против ряда турецких официальных лиц и ведомств. Оппоненты президента Трампа, однако, ставят ему в вину то, что он не предпринял более действенных мер, а также что он распорядился вывести американские войска с севера Сирии.
- В среду вывод американских войск, по сообщениям очевидцев, продолжился. В ряде мест, в частности под городом Манбидж, их позиции занимают сирийские правительственные войска и российские военные.
- Телеканал "Аль-Маядин" в среду сообщил, что войска Башара Асада вошли в город Ракка - бывший оплот "Исламского государства", который два года назад взяли курдские отряды при поддержке международной коалиции во главе с США. Официальных подтверждений этого нет, но в соцсетях появились фотографии блокпостов сирийской армии на въезде в город.
- Ранее войска Асада вошли в Манбидж. Это стало возможным в результате соглашения, которое курды заключили с властями Сирии для защиты от турецкого наступления: предполагается, что турецкая армия не будет штурмовать города, переданные под контроль официального Дамаска.
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