Путин наделил полицию правом "предостерегать" участников протестов

Президент России Владимир Путин подписал закон, наделяющий полицию правом выдавать гражданам предостережения о недопустимости административных правонарушений и "антиобщественного поведения".
В конце сентября тот же документ, вносящий изменения в федеральный закон "О полиции", приняла Госдума.
Ранее полицейские регулярно вручали предостережения организаторам и участникам протестных акций, несогласованных с властями – как правило, за день до их проведения. Но юридической силы бумаги не имели.
Правозащитники отмечают, что с введением новых правил предостережение может стать отягчающим обстоятельством для того или иного оппозиционного политика или активиста – в том случае, если полиция захочет привлечь его к административной ответственности.
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