Страх перед новым лидером

Аномальное внимание федеральных российских каналов к арестованному студенту Высшей школы экономики Егору Жукову говорит о том, что власть в его лице видит чрезвычайную опасность. Его представляют чуть ли не "главарем массовых беспорядков". И уж по крайней мере их идейным вдохновителем. Кремль в самом деле боится, что во главе оппозиционных сил встанет неподконтрольный ему политик? Обсуждают политики Леонид Гозман и Никита Исаев. Ведет программу "Лицом к событию" Елена Рыковцева. А вы - видите на горизонте нового лидера оппозиции? Звоните нам в прямой эфир начиная с 19.05 по номеру 8-800-200-22-12