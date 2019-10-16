Посольство США: дипломатов сняли с поезда в официальной поездке

Троих дипломатов из посольства России в США сняли с поезда Нёнокса – Северодвинск в Архангельской области во время официальной поездки. Об этом Радио Свобода сообщили в Госдепартаменте США. Представитель ведомства уточнил, что американская сторона надлежащим образом уведомила российские власти о предстоящем визите.



Ранее о задержании американцев в связи с въездом на режимную территорию без разрешения сообщило агентство "Интерфакс" со ссылкой на источник. В числе задержанных, по данным агентства, были военно-морской атташе и атташе при посольстве США, а также американский военный атташе.



Собеседник "Интерфакса" рассказал, что инцидент произошёл в понедельник, 14 октября на станции в Северодвинске. Как утверждается, американцы не предоставили документы, необходимые для посещения режимной территории, которой является Северодвинск. По словам источника, после проверки документов дипломатов отпустили.

Под Нёноксой расположен испытательный полигон Военно-морских сил России. 8 августа там произошёл взрыв. Российские власти признали факт взрыва, краткосрочного выброса радиации и гибели людей – пятерых сотрудников Росатома и двух военнослужащих. В официальных сообщениях говорилось, что он произошёл при испытании новой техники с "изотопным источником питания". О том, какая это техника, однако, официально не сообщалось.

Радио Свобода, опираясь на открытые источники, установило, что взрыв произошёл во время подъема со дна Белого моря ракеты "Буревестник". Она находилась в море после вероятного неудачного испытания. Выводы Радио Свобода впоследствии подтвердил Госдепартамент США.