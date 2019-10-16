Иск компании "Флай Авто" к Фонду борьбы с коррупцией не принят судом

Арбитражный суд Москвы отказался рассматривать иск компании "Флай Авто" к Фонду борьбы с коррупцией Алексея Навального. Согласно определению суда, заявление на ФБК возвращено в связи со множеством нарушений.

В своём заявлении истец требовал с ответчика миллиард рублей. Владелец "Флай Авто" Дмитрий Леухин посчитал, что его компания, занимающаяся сдачей в аренду машин премиум-класса, понесла миллиардные убытки во время несанкционированной акции оппозиции в центре Москвы 27 июля, которую, по его мнению, организовал ФБК. Якобы протестующие повредили несколько автомобилей, кроме того, клиенты компании отменяли свои заказы, что повлекло выплаты неустоек за несвоевременное оказание услуг.

Ранее иски за акцию 27 июля к Навальному и ещё восьмерым оппозиционерам подавали ресторан "Армения", компании "Мосгортранс", "Автомобильные дороги", "М Такси коммуникации", а также главное управление МВД по Москве.

В общей сложности суды обязали ответчиков выплатить почти 5 миллионов рублей компенсаций.