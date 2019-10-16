Четвёртое за месяц ЧП в соликамской колонии: заключённый вскрыл вены

В соликамской исправительной колонии №9 заключённый попытался совершить самоубийство, сообщил основатель сообщества Gulagu.net Владимир Осечкин. По данным правозащитника, осуждённого по фамилии Фистов нашли в камере штрафного изолятора в луже крови. Сейчас он находится в реанимации.

Осечкин подчеркнул, что причиной попытки суицида является то, что Фистов хотел дать показания о происходящих в колонии пытках, за что его перевели в ШИЗО.

Это уже четвёртое за последний месяц чрезвычайное происшествие в соликамской колонии №9 Пермского края.

22 сентября двое заключённых избили и изнасиловали другого осуждённого, после чего в колонии произошла массовая драка, в результате которой пострадали около 30 человек.

6 октября один из заключенных ИК №9 в знак протеста против вымогательств залез на вышку и, угрожая самоубийством, требовал встречи с прокурором.

А накануне осуждённый Иван Жужгов был найден мёртвым в своей камере. По словам Владимира Осечкина, он не выдержал издевательств и рабского труда в швейном цехе промзоны.