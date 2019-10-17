Соболь или Симоньян? Соцсети о списке "вдохновляющих" женщин

Довольно смешная история произошла в Рунете со списком "100 самых вдохновляющих и влиятельных женщин", традиционно опубликованным BBC. В этом году в список попала юристка ФБК и несостоявшийся кандидат в Мосгордуму Любовь Соболь.
ВВС включили меня в список 100 самых влиятельных и вдохновляющих женщин мира. Неожиданно и приятно.
Любовь стала лицом и душой борьбы за право граждан быть кандидатами на выборах.
Поздравляю! Надеюсь, глядя на пример Любы, всё больше женщин станут активно заниматься политикой.
Мария Баронова:
Не могу не поздравить Любу Соболь с попаданием в список Топ-100 женщин мира по версии БиБиСи!
Правда, как фигурант аналогичного списка-2016 имею всегда в таких случаях вопрос вида: «Простите, а налом можно?» Тогда это как раз особо мощно ощущалось. Вся такая влиятельная, работаешь огогого с кем, но почему-то постоянно доедаешь *** без соли, хочется сдохнуть и все от тебя еще и хотят что-то.
Важно обратить внимание, что первое слово - inspiring - гораздо важнее для попадания в список, чем второе - influential. Поэтому в списке нет президентов, министров и глав международных корпораций, но много гражданских активисток из самых разных стран.
Но поняли это не все! А дальше началось самое смешное: всего пару дней назад всплыли подробности того, как работают подконтрольные сети телеграм-каналов и теперь, чтобы наглядно показать, как это устроено, прикормленные блогеры стали массово обижаться за Маргариту Симоньян - почему же в этот список не вошла она!
Медиатехнолог:
«BBC» опубликовала список 100 самых влиятельных женщин мира, в котором единственной россиянкой стала Любовь Соболь, не сумевшая даже собрать подписи на выборы в МГД.
В список не вошли такие значимые для России и всего мира женщины, как например Валентина Матвиенко, Эльвира Набиуллина или Маргарита Симоньян. Это, пожалуй, всё, что вам нужно знать о «BBC».
Леся Рябцева:
Вот эту историю (прикидываться слабой и угнетенной и рассказывать Западу о том, как замордовали в родной Рашке) уже давно придумала Ксения Анатольевна, но Люба Соболь решила прихватизировать прием, умело им воспользовалась и вошла в список BBC «100 самых влиятельных женщин мира». На че она только влияет в нашей стране не очень понятно.
Единственные ВВС, которые знаю я — это Военно-Воздушные Силы Российской Федерации. И по их версии, самая влиятельная женщина мира отнюдь не Соболь.
Тина Канделаки:
BBC тут опубликовала рейтинг из ста самых влиятельных женщин мира и не включила в него ни одну (!) влиятельную женщину из России.<...>
P.S. Ну а включение в список Любы Соболь иначе как лоббизмом фанатов аниме не назовешь. Кроме косплея и забавного изображения рассерженности всем подряд, никаких талантов (пока) не обнаружено.
Юлия Витязева:
Кстати! Когда ВВС составляли свой рейтинг «влиятельных и вдохновляющих женщин», они, внося туда Соболь, учитывали факт доведения до больницы беременной Маргариты Симоньян?
Олег Лурье:
Ой,только что узнал невероятную новость: Би-би-си, оказыается, включила Любовь Соболь в список 100 самых влиятельных женщин в мире в 2019 году. Понятно, что бедный мир, бедный год, и что ВВС заработали чуть денег. Но, простите, а на что или на кого в мире она, Люба Соболь, хоть как-то влияет? О муже речь не идет...
Станислав Яковлев:
А напомните, пожалуйста, на что конкретно повлияла самая влиятельная, по версии британской государственной медиаслужбы, женщина России Люба Соболь?
Маргарита Симоньян, например, добилась избрания Дональда Трампа на пост президента США. И в этой шутке только доля шутки.
Тина Канделаки чуть ли не в одиночку смогла разрулить последнее грузино-российское межгосударственное обострение — а ведь это было довольно серьёзное обострение.
Могу ещё несколько громких, известных фамилий назвать, и за каждой фамилией будет какая-то любопытная и совсем нешуточная, особенно если вдуматься, история.
История Любы Соболь - она про что?
«Как я влияла на Нюту Федермессер», видимо.
Андрей Медведев:
А чего тут удивительного? Конечно, одна из самых влиятельных женщин России это Любовь Соболь.
Это легко доказать. Вот, просто сосчитайте, сколько людей получили сроки, приняв участие в несанкционированных акциях, устроенных Соболь. Сколько получили административное наказание и навсегда попрощались с перспективой хорошей работы?
Скольким она помогла деньгами на адвокатскую поддержку, скольким семьям задержанных перевела средства?
А что Рита Симоньян или Валентина Матвиенко? Разве могут они похвастаться столь впечатляющими и столь же инфернальными результатами? Вроде нет. Насколько помнится, они как раз наоборот, даже как-то спасали людей в совершенно вопиющих ситуациях.
Так что, конечно Соболь влиятельная. Просто влияние разное бывает.
Как в школе нам говорили:
- Прекрати с ними общаться! Эта компания оказывает на тебя дурное влияние.
Вот тут тот самый случай.
Олег Калистратов:
Соболь была равна нулю до того как ей отказали в регистрации.
И возвеличили её не англичане а те кто принял решение резать самовыдвиженцев по подписям.
Ну вот пусть теперь и не жалуются.
Джентльмены в своём праве.
Относительно списка «Ста женщин ВВС»: как нам кажется, испытывать какие-то эмоции относительно собственного отсутствия в этом списке должна не условная Маргарита Симоньян, а условная Ольга Мисик.
Впрочем, какие ее годы, еще успеет.
А обычным людям достаточно просто представить какой-то свой концептуально аналогичный Топ-10, а потом сравнить его со списком и поискать совпадения.
У нас, например, не нашлось ни одного.
Кстати, знаете, кто был от России в списке за прошлый год?
18-летняя модель Светлана Алексеева, которая получила обширные ожоги и теперь помогает людям со шрамами научиться позитивному отношению к своим телам.
И страдающая церебральным параличом 62-летняя писательница Тамара Черемнова, она же «сказочница из Сибири».
А в 2017 году от России список украсили 41-летняя Марина Потокер, директор компании Rockwool Russia, и 5-летняя девочка-полиглот Белла Девяткина
Этот список - он вообще не про Россию и не про наших женщин, он про то, как мы видимся с берегов Альбиона конкретными «экспертами» на фоне конкретных событий, определяющих отношения между нашими странами.
Его составляют примерно те же люди, которые рассказывают многосерийные истории про отравлении «новичками» и «убойные спецназы» ГРУ.
И удивляться нужно, скорее, не тому, что в этом году в список попала Любовь Соболь, а тому, что когда-то в нем присутствовала Мария Захарова.
Хаха Как здорово, что Симоньян придумала содержать целый пул телеграм-каналов, которые занимаются ее восхвалением. Сложно придумать саморазоблачение покруче, чем посты с настолько тупой и откровенной лестью)
Симоньян и Канделаки могут попасть только в рейтинги в духе: «100 самых лицемерных женщин мира» и «100 самых продажных женщин мира», вот и бесятся
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