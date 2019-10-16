"Давить всеми способами". Обыски в ФБК и "план борьбы с Навальным"

Издание The Insider опубликовало фрагменты "плана борьбы с Навальным", добытые, как утверждается, из взломанной переписки Константина Костина - в 2011-12 годах он работал в Управлении внутренней политики Администрации президента, а теперь сотрудничает с Администрацией в качестве аналитика и возглавляет организацию под названием "Фонд развития гражданского общества" (это название The Insider характеризует как "самоироничное"). В числе мер давления на Навального, предусмотренных планом, фигурируют и провокации с пожертвованиями от подставных лиц, на основании которых можно было бы потом привлечь оппозиционера к ответственности. Публикация вызвала в Сети живейший интерес.

Иван Яковина

Хакеры достали план Кремля по противостоянию Навальному. Очень интересно!

Мария Слоним

Это настоящая сенсация! Планы АП (дорогие, на миллиарды) по дискредитации Навального и борьбе с ним. Все расписано, как по нотам.

Александр Афанасьев

Не удивляет.

Кирилл Лятс

В общем, никто и не сомневался.

Георгий Бовт

креативно ведь:) НЕ хуже , чем у Клинтон с Трампом. А в чем-то точно круче. Но по-своему

Кира Ярмыш

Вау. И самое классное, что Фонд развития гражданского общества финансируется из наших налогов.

Алексей Навальный

Просто восхитительно, почитайте.

И отдельно доставляет, что на содержание этих бессмысленных дегенератов потратили 253 миллиона рублей.

Помимо плана дискредитации оппозиционера, телеграм-канал BlackMirror, который и выставил на продажу файлы из взломанной переписки, опубликовал таблицы, в которых распределены по "группам влияния", часто с указанием спонсоров, популярные политические телеграм-каналы.

Дмитрий Пензев

Вот и сказке конец.

ФоРГо, пул Потупчика, группа Апетьяна, чё там ещё, а - Роснефть, агенство "Социальные сети", и ВЦИОМ.

Слив Костина - официальная смерть российских телеграм-каналов, некогда претендующих на рупор правды.

Мои поздравления. Чудесные, нет - великолепные дни.

Федор Крашенинников

Много глупой «онолитики», интерес представляют только пометки о сотрудничестве. Почему я не удивлен ни в одном из случаев?

James FX

Утекли документы АП, среди прочих список продавшихся Кремлю "телеграм-блогеров", которые работают на АП и вбрасывают нужные методички.

Что характерно:

1) Все подружки Ксении Собчак там ) Баронова и Потупчик, а Собчак конечно не такая) Оппозиционер )

2) Мнение "Навальный - агент кремля" выдаёт в произнёсшем её всё более эпичного <кретина>

3) Как я и говорил - весь Телеграм это одна большая кремлёвская помойка: главный инструмент пропаганды Кремля в интернете и вброса нужных тез. Моя уверенность, что Телеграм никто и не собирался блокировать, а просто лошков развели, чтобы они туда сами побежали регистрироваться - "кококо! Кремлю неподвластный такой гордый Дуров!" - снова крепнет.

4) А тот, кто думает, что Телеграм неподконтролен и что РКН имел реальную задачу заблочить его и поэтому успокаивает себя - "да не огородят они чебурнет потому что Телеграм заблочить не смогли ахахахах", - в моих глазах начинают приближаться к людям из пункта 2.

Все это показалось некоторым комментаторам довольно-таки бессмысленной возней.

Сергей Пархоменко

А все-таки хорошо, что они - такое бессмысленное <дурачье>, и не умеют вообще ничего. Единственный их навык - выманивать из Кремля деньги и прожирать их. Поскольку эти деньги собирают с другого такого же <дурачья>, обложив его данью «на президентский бассейн», то денег этих и не жалко. Пусть воруют друг у друга и друг друга жрут. У них там замкнутый круговорот говна, своего рода натуральное хозяйство. Живых людей оно, в общем, и не касается.

Константин Костин заявил РБК, что интернет-провайдер ФоРГО не зарегистрировал попыток взлома почтовой системы Фонда, а отрывки из "плана борьбы с Навальным" он видит в первый раз - и тоже не считает его особенно эффективным:

Я этих предложений до сегодняшнего дня не видел. Но с профессиональной точки зрения могу сказать — занятно, временами смешно, но с точки зрения заявленной цели малопродуктивно.

Между тем многие убеждены, что некоторые из пунктов, заявленных в плане, были успешно реализованы - например, внедрение в штаб Навального людей, впоследствии "переметнувшихся" на другую сторону. В роли "засланного казачка", по мнению комментаторов, выступил не только юрист Виталий Серуканов, бывший заместитель главы московского штаба Навального, выступающий теперь в провластных СМИ c "разоблачениями", но и Александр Туровский, бывший волонтер Навального, который теперь пишет об оппозиционере ругательные посты.

Александр Туровский

Не успел исчезнуть прошлый загар, как счастливый мажор Навальный в очередной раз улетел в приятную командировку/отдых в США. Причём такие путешествия странным образом всегда совпадают с обысками/задержаниями и иными неприятностями в отношении простых активистов. У многих неприятности, вплоть до реальной угрозы сесть в тюрьму, но только не у Алексея. С ним всегда все будет хорошо. Ему и паспорт выдадут, и за границу, когда захочет выпустят и конечно же сажать на долгий срок не будут. Жалко в этой истории простых ребят, которые работали в штабах за идею, за так называемую прекрасную Россию Будущего. Но, по всей видимости, ни у активистов, ни у Навального такой России не будет. У Алексея прекрасные США, Италии, Таиланды, а у ребят разбитые мечты и сломанные судьбы.

Олег Кашин

То есть это (волонтер Навального, которому при задержании сломали руку), видимо, действительно с самого начала внедренный был - судя по переписке фонда Костина.

Роман Березовский

А многие не верят, когда Навальный про внедрённых говорит. Туровского, кстати, Виталий Серуканов привёл, если не ошибаюсь.

Странно, что руководитель ФоРГО не признает существования успешного плана, который можно было бы записать себе в актив, считает политолог ​Константин Калачев:

Председатель правления Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) Константин Костин заявил, что информация о переписке, в которой сотрудники ФОрГО якобы обсуждали стратегию юридического «давления» на Алексея Навального, не соответствует действительности. Какое-то пораженчество. Подозрительная стеснительность. Нет чтобы гордо сказать: Всё написанное чушь, утечек у нас нет, почту нашу не взломали, но мы действительно боролись, боремся и будем бороться с Навальным и его единомышленниками! Вносить свою лепту. Давить их всеми возможными способами! Это примерно как 20-30-е годы какое-нибудь большевистское научно-просветительское общество заявило бы, что его напрасно огульно обвиняют в борьбе с контрреволюционерами и империалистами. Не давим мы гидру мировой реакции, не соответствует это действительности, отстаньте.

Неизвестно, является ли частью "плана Костина" серия обысков, проходящих в последние дни у соратников Навального по всей России, но она довольно сильно попортила им кровь и нанесла немалый ущерб: полиция крушит в региональных штабах оппозиционера все, до чего может дотянуться, и выносит все мало-мальски ценные предметы.

Оксана Баулина

‪украли не только камеру, суфлер, петлички, рекордер и свет, но даже стойки для света! интересно, какую «информацию» остолопы из СК собираются искать в металлических палках?! 🤔 что они украдут в следующий раз: стол? стулья? платья?!

Дмитрий Любимов

Всем привет! Мне стало известно, что сегодня в 6:30 утра шесть следователей пришли провести обыск (или что там они собирались делать) в моей старой квартире, в которой я не живу с февраля. Я журналист, который писал и пишет на разные общественно-политические темы. В их числе и о штабе и акциях Алексея Навального в Йошкар-Оле. Чего незаконного, по оперативным данным следствия может происходить в моей квартире? Что они хотят найти? Я расцениваю эту информацию как попытку оказать на меня давление и помешать моей журналистской деятельности.

Александр Морозов

Началась эта жуткая неделя "торжества безнаказанности". Опять серия обысков в 30 регионах по делу ФБК, пятерых подводят под дело "московских протестов" (четырех задержали, одного пока нет), у известного политобозревателя Федора Крашенниникова дома обыск - ищут материалы на его бывшую жену, тоже по делу ФБК (теперь они обыскивают не только квартиры близких родственников, но уже и даже бывших мужей). Подлец-комсомолец из Общественной палаты по фамилии Ремесло написал заявление к Минюст: просит проверить поступления в ФБК. На прошлой неделе ФБК объявили иностранной организацией. Вчера приговор Котову за пикеты - 4 года лагерей - вызвал всеобщий шок. 12 адвокатов его защищали, были ходатайства многих людей и организаций - ничего не помогло.

Права человека попираются совершенно нагло, демонстративно, без всяких ограничений.

Илья Вайцман

"У нас не 1937 год", говорите? Серьезно? А это что такое, хотелось бы мне узнать... Да, пока не расстреливают, но идея расстрелов "за измену Родине" уже вброшена в общество и активно продвигается. Так что не переживайте, скоро и убивать будут за отсутствие любви к режиму. Вертухаи без этого жить не умеют и не хотят.

Леонид Волков

Они рассчитывают, что в какой-то момент нам станет стыдно и неудобно писать рассылки в духе «друзья, нас опять ограбили, пришлите по 200 рублей, чтобы мы могли продолжать работу», а вам надоест эти 200 рублей присылать. Ну потому что сколько можно.

Это и правда очень нелепо и обидно: например, вот прямо сейчас при обыске в ФБК изымают четыре дешевых, но абсолютно новых, нераспакованных ноутбука. Как они могут содержать «доказательства по делу об отмывании», если они в фабричной упаковке? Этот вопрос «следователи», разумеется, себе на задают. Ноутбуки были куплены в рамках постепенного восстановления награбленного в прошлую волну обысков и сегодня должны были улететь в регионы — теперь их придется заново покупать.

Выходит — мы не уберегли какую-то часть ваших пожертвований, за это больно и обидно. И на это, безусловно, у них расчет: что мы от этого устанем, что вы от этого устанете. Что у нас и у вас не хватит мудрости понять, что такого рода издержки сейчас неизбежны. Привычное дело — нам предлагают бегать марафон с гирями на ногах. Будь то какой-нибудь сбор подписей (где подписи единороссов будут все хорошие всегда, а наши будут проверять через десять луп), какой-нибудь "суд" (где даже идеальная работа адвокатов не гарантирует, что тебя не посадят), или вот просто политическая работа в Москве и в регионах: не просто тебе будут ставить палки в колеса, но еще и раз в месяц будут приходить и изымать все, что найдут. И надо будет это восстанавливать. И бороться можно будет только за минимизацию ущерба — грубо говоря, за то, чтобы раз в месяц не 50% всего имущества восстанавливать, а 10%. В первую очередь психологически очень сложно в таких условиях работать — этого и добиваются террористы Путин, Кириенко, Бастрыкин, Габдулин.

Знаю, что у вас хватит терпения и мудрости, а, значит, и у нас хватит. Прорвемся.

Кирилл Шулика

Меня тут интересует один вопрос... А вообще есть один хотя бы человек, который по итогам проведенных Костиным мероприятий за огромные бюджеты, перестал быть сторонником Навального? Вам и сам Костин ответит на этот вопрос - не перестал. Потому что главное для него не победить Навального, а взять у заказчиков побольше денег, поэтому Навальный ему для этого только и нужен. И перестаньте уже сакрализировать власть, приписывать ей какие-то сложные комбинации и разводки. Они верят в то, что можно создать телеграм-канал, запустить на него Серуканова и тогда Навальный падет. Они на полном серьезе в это верят и еще дают денег на реализацию!

Но сейчас концепция изменилась... Поняли, наверное, что Костин просто гонит порожняк на деньги заказчика и поэтому взялись за старый дедовский способ. То есть силовиков. Они уже не выпускают Серуканова, а просто приходят в штабы, забирают всю технику, парализуют работу, запугивают активистов и их родственников. Правда, тоже несильно помогает, но за это уже Костин деньги не получает.

Автор - или авторы - телеграм-канала BlackMirror отрицают связь между обысками, проходящими в последние дни у соратников Навального, и публикацией документов:

Отвечая на вопросы любопытствующих читателей.



- Нет. Мы не знали об обысках в ФБК, выкладывая накануне отрывки из "плана по борьбе с Навальным" и разослав первым написавшим несколько оригинальных файлов.



- Нет. Мы не знали о падении акций Яндекса за несколько часов до этого уценив массив Волошина А.С. на 85%. Тем более мы не знали этого в августе размещая в канале отрывки переписки Волошина А.С. с Кириенко С.В.



- Нет. Суслик это суслик. Не сурок. #конспирология

В некоторых лоялистских телеграм-каналах продвигается версия, что опубликованные данные - результат не взлома, а запланированного "слива".

Максим Кононенко

В ответ на перевод не пойми кого в адрес Навального немедленно выкатывают письмо не пойми кого в адрес Костина. Постправда как она есть. Война недоказуемого с недоказуемым. Теннис калом, как выразилась в "Школе злословия" со мной Татьяна Толстая.

Марат Баширов (Политджойстик)

Серия сливов по Яндексу, по Костину, по Навальному, по Волошину, по Альфа - банку просто кричит о том, что в АП началась жесткая схватка за управление внутренней политикой.

...

Многие понимают, что после слов Президента Путина о необходимости изменения редакционной политики на центральных телеканалах, после 100% побед на губернаторских выборах, после визитов Президента на молодежные форумы и одобрения конкурса "Лидеры России", может последовать централизация этого функционала и соответственно будет кардинальный передел рынка политтехнологических услуг. И в частности, это коснется и Телеграмм каналов.

...

Пока война сливов идет только на анонимных сайтах и ТК, но скоро всё это конечно ляжет в аналитические записки в АП. И тогда будут искать источники и заказчиков, в том числе и среди тех, о ком написано. Самострел - излюбленный метод в стиле Макиавелли.

Версию "Навальный - проект Волошина" продвигает и собственно канал BlackMirror, ссылаясь на пост в другом анонимном канале - "Образ будущего":

Много было споров о том, у кого контрольный пакет в проекте «Навальный».

Судя по тому, что Навальный защищал «национальное достояние» Яндекс от захвата Грефом, контрольная акция «Навального» находится в руках у Волошина.

Волошин - главный бенефициар летних протестов, ключевой игрок вокруг Собянина и системный оппонент силовиков, точнее части силовиков.

"Аналитику" из "Образа будущего" репостит и "НЕЗЫГАРЬ", опубликовавший в последние дни целую серию постов о Александре Волошине.

Сторонники Навального между тем пытаются помочь ФБК восстановить изъятую технику.

Алексей Медведев

А ТЫ ЗАПЛАТИЛ НАЛОГ НА НАВАЛЬНОГО?

"Какой бы налог еще ввести на народонаселение?" - задумчиво рассуждали Путин с Медведевым. "А давайте введем налог на Навального! - предложил Кудрин. - Все равно он наш агент, так пусть хоть пользу приносит. Будем инсценировать обыски каждый месяц..." "Можно и каждую неделю!" - оживился Дмитрий Анатольевич. "Народ будет жертвовать, - воодушевленно продолжил Кудрин. - Денежки пойдут к нам. Изъятую технику продадим сирийским курдам, а Навальному выдадим со склада ФСБ партию нераспечатанных 286-х компьютеров, которую у Ходора еще в 89-м году изъяли. Пусть разжигает, раз так неймется". "Вот за что я люблю либералов и дэржу их в своем правительстве!" - усмехнулся Путин в усы...

Ах, да, у Путина нет усов.

И Навальный не агент Кремля.

Так что без шуток, товарищи - жертвуем, переводим, поддерживаем, сопротивляемся.

ФБК работать надо.

Федор Крашенинников, к которому пришли с обыском несмотря на то, что он никогда с Навальным не сотрудничал, опубликовал в "Ведомостях" колонку, в которой поясняет, что по "делу ФБК" могут при желании привлечь кого угодно:

Автор этих строк убедился на своем личном опыте, что «дело ФБК» потенциально может коснуться любого – даже если вы никогда не работали в штабах Навального или Фонде борьбы с коррупцией. Я вот, например, никогда там не работал и имел такое же отношение к их деятельности, как тысячи других людей в стране, – так или иначе поддерживал, большей частью морально. Но пришли ко мне потому только, что моя бывшая жена, уже после нашего с ней развода, какое-то время действительно работала в региональном штабе Навального. Как выясняется, в 2019 г. в России это уже повод для того, чтобы получить статус свидетеля, подвергнуться обыску, сходить на допрос и даже дать подписку о неразглашении наисекретнейших материалов этого дела, которым по всей стране день и ночь занимаются следователи по особо важным делам Следственного комитета!

Крашенинников считает, что делу нужно придать больший общественный резонанс:

Может быть, это и не прозвучит оригинально и свежо, но пришла пора говорить на каждом углу и с каждой трибуны: если каждый из нас не поднимется на борьбу с произволом спецслужб и общими усилиями его не удастся остановить, то сомнительным удовольствием утреннего обыска рано или поздно придется насладиться каждому – по «московскому» ли делу, по «делу ФБК» или просто по какому-то совершенно случайному делу, в рамках которого следователям пришла в голову фантазия покопаться в ваших личных вещах.