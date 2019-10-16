СМИ: Венесуэла рассматривает передачу контроля над PDVSA "Роснефти"

Венесуэла рассматривает передачу контроля над государственной нефтедобывающей компанией Petroleos de Venezuela (PDVSA) российской корпорации "Роснефть". Таким образом венесуэльские власти рассчитывают на списание части долгов Москве. Об этом сообщает венесуэльское издание El Nacional со ссылкой на источники в правительстве страны.

Источники утверждают, что российская сторона оценивает реальное положение компании. По данным El Nacional, проблемой, в частности, является возможное сокращение персонала. Сейчас в компании работает 140 тысяч человек. А для успешного ведения бизнеса необходим штат вдвое меньший, пишет издание.

Официальный представитель "Роснефти" заявил РБК, что компания не комментирует слухи. Источник газеты в российском правительстве заявил, что передача контроля над PDVSA "Роснефти" никогда не обсуждалась.

Аналитики полагают, что передача контроля российской компании могла бы усилить политическое противостояние между президентом Николасом Мадуро и парламентом – Национальной ассамблеей – который поддерживает оппозиционера Хуана Гуайдо.

Агентство Reuters ранее сообщало, что "Роснефть" выступает посредником в продаже нефти венесуэльской компании. В ответ "Роснефть" пообещала добиться запрета работы агентства в России. В итоге Reuters внесло изменения в публикацию о "Роснефти".

Противостояние между Мадуро и Гуайдо длится в Венесуэле с начала года. Гуайдо признали легитимным временным президентом Венесуэлы США, большинство стран Европы и Южной Америки. Мадуро поддерживают Россия, Китай, Турция, Иран, Куба и Боливия.

На фоне противостояния продолжается и глубокий экономический кризис, в результате которого страну покинуло более 4 миллионов человек. Во всех регионах Венесуэлы наблюдается дефицит продуктов и товаров повседневного пользования.

Ранее (5 июля 2019 года) ООН сообщила, что за последние полтора года в результате спецопераций, совершённых вооружёнными группировками и спецслужбами Венесуэлы, погибло почти семь тысяч человек. По данным организации, службы безопасности страны регулярно применяют пытки и грубо нарушают права человека в отношении людей, которых считают угрозой.