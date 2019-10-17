Министр спорта РФ: "Для таких обвинений нужны весомые основания"

Из-за слов главы Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрия Гануса спортсменов из России могут привлечь к разбирательствам по делам, в которых отсутствуют очевидные доказательства. Так министр спорта России Павел Колобков прокомментировал заявление Гануса о подмене допинг-проб в Московской антидопинговой лаборатории. "Для таких серьезных обвинений нужны весомые основания", — цитирует Колобкова ТАСС.

Министр отметил, что Россия продолжит сотрудничать с Всемирным антидопинговым агентством, Международным олимпийским комитетом и спортивными федерациями.

Ранее Юрий Ганус подтвердил в интервью "Интерфаксу", что в базу данных Московской антидопинговой лаборатории были внесены тысячи изменений перед отправкой экспертам Всемирного антидопингового агентства (ВАДА). Об этом же глава РУСАДА заявил в воскресенье на конференции в Колорадо, подчеркнув, что результаты допинг-проб могли подменить, чтобы защитить репутацию российских спортсменов, которые сейчас работают в органах власти или стали спортивными чиновниками. Ганус также подчеркнул, что доступ к данным могли получить только влиятельные люди, близкие к российским властям.

В сентябре Всемирное антидопинговое агентство обнаружило признаки манипуляций с базой данных Московской лаборатории с 2012 по 2015 годы. В частности, в ней отсутствует информация о положительных тестах ряда российских спортсменов, имена которых упоминались в расследовании Ричарда Макларена о махинациях с допинг-пробами во время Олимпиады 2014 года в Сочи.

Россия тогда признала провал антидопинговой системы в стране, но отрицает участие государства и спецслужб в подмене проб спортсменов.

В случае если российская сторона будет признана виновной в нарушениях, спортсмены из России могут быть отстранены от Олимпиады 2020 года в Токио и других международных турниров.





