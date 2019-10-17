В Кургане полиция задержала активистов движения "Альянс врачей"

В Кургане полицейские задержала главу движения "Альянс врачей" Анастасию Васильеву, её заместителя Анастасию Тарабрину и ещё двоих медиков, которые участвовали в акции протеста против закрытия одного из отделений областного противотуберкулёзного диспансера. Об этом "ОВД-Инфо" сообщил координатор курганского штаба Алексея Навального Алексей Шварц.

Задержанных доставили в отдел полиции. По информации Шварца, им угрожают снятием отпечатков пальцев. Что им вменяют, пока неизвестно.

О закрытии отделения Курганского областного противотуберкулезного диспансера в Черняково стало известно в сентябре. Власти объяснили, что в здании нужно сделать ремонт. Медики называют закрытие незаконным. Они считают, что останутся без работы, а пациенты — без лечения. В знак протеста медики отказались от своих избирательных прав на выборах губернатора региона.

15 октября несколько врачей и пациентов забаррикадировались в здании диспансера и отказались его покинуть, несмотря на то, что власти отключили отопление и электричество. Участники протеста потребовали отменить решение о закрытии учреждения.