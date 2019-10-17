Путин распорядился изучить поведение молодёжи в интернете

Президент России Владимир Путин поручил правительству регулярно проводить исследования потребительских предпочтений и особенностей поведения молодежи в интернете. В документе, опубликованном на сайте Кремля, отмечается, что это должно дать власти понимание, как информационная среда влияет на формирование взглядов молодых людей.

В том же документе Путин распорядился создать на базе некоммерческой организации координационный центр, где будут производить интернет-контент для духовно-нравственного воспитания молодежи.

Правительство должно представить доклад о выполнении поручений к 1 декабря 2019 года.

Согласно приложению к законопроекту о бюджете на 2020-2022 годы, на "патриотическое воспитание" молодёжи планируется потратить 26 миллиардов рублей. По 800 миллионов рублей из них ежегодно хотят тратить на "создание и распространение контента в интернете, направленного на укрепление гражданской идентичности и духовно-нравственных ценностей среди молодежи".

В мае РБК со ссылкой на два источника писал, что Кремль будет руководствоваться шестью критериями для оценки эффективности работы чиновников. Среди так называемых КPI (Key Performance Indicators) - снижение уровня протестного потенциала, повышение доли патриотически настроенной молодежи и рост уровня социального оптимизма.