Прокурор просит освободить из СИЗО обвиняемых по делу "Зимней вишни"

В Кемерово прокуратура попросила суд освободить из следственного изолятора четырех из восьми обвиняемых по делу о пожаре в торговом центре "Зимняя вишня", жертвами которого стали 60 человек. Об этом сообщает "Интерфакс".
Изменить меру пресечения с ареста на более мягкую предлагается начальнику пожарного караула Сергею Генину, руководителю тушения пожара в "Зимней вишне" Андрею Бурсину, руководителю компании, которая занималась обслуживанием пожарной сигнализации в торгово-развлекательном центре, Игорю Полозиненко и его подчинённому Александру Никитину.
Одновременно прокуратура попросила суд продлить арест до конца января 2020 года другим четверым обвиняемым - бывшему генеральному директору компании-собственника "Зимней вишни" Юлии Богдановой, управляющей ТРЦ Надежде Судденок, техническому директору Георгию Соболеву и охраннику Сергею Антюшину.
- Судебное разбирательство о пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" открылось в Кемерове 7 мая. Обвинение по делу считает, что в руководстве была создана организованная преступная группировка.
- Пожар в "Зимней вишне" произошёл 25 марта 2018 года из-за замыкания электропроводки в развлекательном центре. Огонь распространился по четырёхэтажному зданию быстро, поскольку помещения были отделаны легковоспламеняющимися стройматериалами. Система пожаротушения была неисправна, эвакуационные выходы заблокированы. В результате 60 человек, в том числе 37 детей, не смогли выбраться из торгового центра и погибли. Ещё 147 человек получили травмы.
- В рамках расследования трагедии арестованы 16 человек, среди них управляющие зданием, пожарные и теперь уже бывшие руководители регионального МЧС, чиновники, ответственные за ввод в эксплуатацию торгового центра. В марте этого года в Польше был задержан владелец помещения – Вячеслав Вишневский, который последние несколько лет проживал в Испании. Ему инкриминируется "Дача взятки в особо крупном размере".
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