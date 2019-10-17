Прокурор просит освободить из СИЗО обвиняемых по делу "Зимней вишни"

В Кемерово прокуратура попросила суд освободить из следственного изолятора четырех из восьми обвиняемых по делу о пожаре в торговом центре "Зимняя вишня", жертвами которого стали 60 человек. Об этом сообщает "Интерфакс".

Изменить меру пресечения с ареста на более мягкую предлагается начальнику пожарного караула Сергею Генину, руководителю тушения пожара в "Зимней вишне" Андрею Бурсину, руководителю компании, которая занималась обслуживанием пожарной сигнализации в торгово-развлекательном центре, Игорю Полозиненко и его подчинённому Александру Никитину.

Одновременно прокуратура попросила суд продлить арест до конца января 2020 года другим четверым обвиняемым - бывшему генеральному директору компании-собственника "Зимней вишни" Юлии Богдановой, управляющей ТРЦ Надежде Судденок, техническому директору Георгию Соболеву и охраннику Сергею Антюшину.