По делу о пожаре в "Зимней вишне" предъявлены окончательные обвинения

На заседании суда в Кемерове предъявлены окончательные обвинения по уголовному делу о пожаре в торговом центре "Зимняя вишня", где в марте прошлого года погибли 60 человек.

Директор "Кемеровского кондитерского комбината" Юлия Богданова, технический директор компании Георгий Соболев, директор ООО "Зимняя вишня" Надежда Судденок обвиняются в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, которое повлекло по неосторожности смерть двух и более лиц.

Два сотрудника ООО "Системный интегратор" Игорь Полозиненко и Александр Никитин обвиняются в нарушении требований пожарной безопасности. Охраннику Кемеровского кондитерского комбината Сергею Антюшину вменяют оказание небезопасных услуг, а начальника караула пожарной части №2 Сергея Генина обвиняют в халатности.

Ещё до начала речи гособвинителя адвокат одного из обвиняемых – Никитина – заявил ходатайство о возвращении уголовного дела прокурору, чтобы устранить препятствия на право на защиту. "Он утверждает, что в деле не указаны лица со стороны защиты, и просит отложить заседание", – сообщил корреспондент "Сибирь.Реалий". Судья в удовлетворении ходатайства адвоката отказал.

Из всех, кто предстал в четверг перед судом, вину – частично – признала лишь Надежда Суденнок. Все остальные обвинения отвергают.