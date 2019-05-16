По делу о пожаре в "Зимней вишне" предъявлены окончательные обвинения

На заседании суда в Кемерове предъявлены окончательные обвинения по уголовному делу о пожаре в торговом центре "Зимняя вишня", где в марте прошлого года погибли 60 человек.
Директор "Кемеровского кондитерского комбината" Юлия Богданова, технический директор компании Георгий Соболев, директор ООО "Зимняя вишня" Надежда Судденок обвиняются в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, которое повлекло по неосторожности смерть двух и более лиц.
Два сотрудника ООО "Системный интегратор" Игорь Полозиненко и Александр Никитин обвиняются в нарушении требований пожарной безопасности. Охраннику Кемеровского кондитерского комбината Сергею Антюшину вменяют оказание небезопасных услуг, а начальника караула пожарной части №2 Сергея Генина обвиняют в халатности.
Ещё до начала речи гособвинителя адвокат одного из обвиняемых – Никитина – заявил ходатайство о возвращении уголовного дела прокурору, чтобы устранить препятствия на право на защиту. "Он утверждает, что в деле не указаны лица со стороны защиты, и просит отложить заседание", – сообщил корреспондент "Сибирь.Реалий". Судья в удовлетворении ходатайства адвоката отказал.
Из всех, кто предстал в четверг перед судом, вину – частично – признала лишь Надежда Суденнок. Все остальные обвинения отвергают.
- Пожар в "Зимней вишне" произошёл 25 марта 2018 года из-за замыкания электропроводки в развлекательном центре. По данным следствия, огонь распространился по четырёхэтажному зданию быстро, поскольку помещения были отделаны легковоспламеняющимися стройматериалами. Система пожаротушения была неисправна, эвакуационные выходы заблокированы. В результате 60 человек, в том числе 37 детей, не смогли выбраться из торгового центра и погибли. Ещё 147 человек получили травмы. Потерпевшие заявили гражданские иски на общую сумму в 2,9 миллиарда рублей.
- В рамках расследования трагедии арестованы 16 человек, среди них управляющие зданием, пожарные и теперь уже бывшие руководители регионального МЧС, чиновники, ответственные за ввод в эксплуатацию торгового центра. В марте этого года в Польше был задержан владелец помещения – Вячеслав Вишневский, который последние несколько лет проживал в Испании. Ему инкриминируется "дача взятки в особо крупном размере". Сейчас решается вопрос о его экстрадиции.
- Судебное разбирательство по этому делу открылось в Кемерове 7 мая.
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