Трамп и демократы вступили в перепалку на встрече в Белом доме

В Вашингтоне безрезультатно завершилась встреча президента США Дональда Трампа с руководством Конгресса, на которой обсуждалась политика в отношении Сирии.

Трамп пригласил руководителей Конгресса, включая высокопоставленных демократов, в Белый дом на частную беседу. Демократы, однако, вскоре после её начала покинули Белый дом. Поводом для этого, как они сами заявили, стали резкие высказывания президента в отношении спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси.

Как сказала журналистам сама Пелоси, у президента произошёл "нервный срыв" – как она предположила, потому, что ранее Палата представителей приняла резолюцию, осуждающую решение Трампа вывести войска из северной Сирии. Причём за нее голосовали не только демократы, но и большинство республиканцев, что, как утверждает спикер, и стало причиной гнева президента.

По словам лидеров фракций демократов в Сенате и в Палате представителей – Чака Шумера и Стени Хойера – Трамп, в частности, назвал Пелоси "третьесортным политиком".

Ранее Дональд Трамп обвинял спикера в нарушении процедуры при начале расследования по вопросу об импичменте президента и не раз употреблял по отношению к ней неуважительные эпитеты в твиттере.

Лидер республиканцев в Палате представителей Кевин Маккарти рассказал о "неуместном" тоне, в котором Пелоси разговаривала с президентом, и добавил, что после ухода демократов встреча продолжилась и завершилась "продуктивно", – пишет "Голос Америки".

Большинство законодателей против решения Трампа вывести войска с севера Сирии. Они утверждают, что тем самым президент оставил на произвол судьбы сирийских курдов перед лицом наступления со стороны Турции, а также передал инициативу в регионе в руки России и Ирана.

Трамп защищает своё решение, утверждая, что хочет положить конец "бесконечным войнам". В то же время он направил в Анкару вице-президента Майка Пенса и госсекретаря Майка Помпео, которые должны попытаться убедить Турцию прекратить наступление на курдов.