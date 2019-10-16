Конгресс США осудил решение президента вывести войска из Сирии

Палата представителей Конгресса США большинством голосов приняла резолюцию, в которой осудила вывод американских военных из северной Сирии. Ранее решение о выводе войск из региона принял президент США Дональд Трамп.

В резолюции говорится, что Турция должна прекратить военную операцию в Сирии. Конгрессмены призвали Белый дом представить план ликвидации террористической группировки "Исламское государство".

Решение Трампа о выводе войск в Конгрессе раскритиковали как представители Республиканской партии, так и демократы. Депутаты опасаются возрождения джихадистского движения в регионе. Об угрозе возрождения "Исламского государства" заявлял Пентагон.

В свою очередь президент США на пресс-конференции в Вашингтоне выразил надежду, что Турция и Сирия смогут разобраться в сложившейся ситуации. Трамп подчеркнул, что Вашингтон также подключается к урегулированию вопроса. По словам Трампа, он возлагает большую надежду на предстоящую 17 октября встречу президента Турции Реджепа Эрдогана с вице-президентом США Майком Пенсом. Глава Белого дома в очередной раз пригрозил санкциями Анкаре, если Пенсу и Эрдогану не удастся договориться об урегулировании кризиса.

9 октября на севере Сирии началась турецкая военная операция против курдов. Анкара считает их террористами. Действия Анкары раскритиковали в Вашингтоне, но Трамп заявил что не станет вмешиваться в действия Анкары. США поддерживают курдов, как главных союзников в борьбе с радикальными исламистами.



В среду СМИ сообщили, что бывшие позиции солдат США занимают сирийские правительственные войска и российские военные. Это стало возможным в результате соглашения, которое курды заключили с властями Сирии для защиты от турецкого наступления. Предполагается, что турецкая армия не будет штурмовать города, переданные под контроль Дамаска.