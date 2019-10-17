В Москве задержан сотрудник ФБК Руслан Шаведдинов

В Москве, на выходе из метро в четверг утром задержали сотрудника Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Руслана Шаведдинова. Об этом он сообщил в твиттере. Его повезли в ОВД "Даниловский".

Это уже второе задержание Шаведдинова за неделю. В ночь на 12 октября он был задержан в подъезде дома, где его ждали полицейские. В отделе выяснилось, что за Шаведдиновым приехали сотрудник Центра по противодействию экстремизму (Центр "Э") и военный комиссар. Соратники Шаведдинова предположили, что его хотят забрать в армию. Самому оппозиционеру стало плохо, он попросил вызвать скорую помощь, но ему отказали. Шаведдинова отпустили через три часа. Какой протокол полицейские оформили на сотрудника ФБК, неизвестно.

В августе Следственный комитет возбудил против ФБК дело об отмывании средств. По нему правоохранители регулярно проводят обыски во всех региональных штабах оппозиционера Алексея Навального. Счета многих его сотрудников заблокированы.

На прошлой неделе Министерство юстиции России внесло Фонд борьбы с коррупцией в список "иностранных агентов" – за "попытки повлиять на органы власти" и организацию митингов. Поводом стал некий иностранный перевод на заблокированный счёт в размере 140 тысяч рублей.