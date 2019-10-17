В Киеве задержан бывший первый замглавы Совета нацбезопасности Украины Олег Гладковский. Он пытался улететь из страны, но его не выпустили пограничники в аэропорту "Борисполь", сообщают украинские СМИ.

Национальное антикоррупционное бюро подтвердило задержание чиновника. Его подозревают в злоупотреблении служебным положением. Другие подробности не раскрываются для сохранения тайны следствия.

В марте 2019 года Олег Гладковский был уволен с должности первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны после громкого скандала.

Журналисты опубликовали расследование, в котором говорилось, что сын Олега Гладковского Игорь участвовал в контрабанде российских деталей для украинской военной техники по завышенным ценам. Утверждается, что участники схемы "отмыли" на этих поставках сотни миллионов гривен. Сам Гладковский, которого называют хорошим знакомым бывшего президента Украины Петра Порошенко, отрицает обвинения.

Гладковский был бизнес-партнером Петра Порошенко и руководил автомобмлестроительной госкорпорацией "Богдан".