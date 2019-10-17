Независимые эксперты раскритиковали выводы экспертизы комиссии психдиспансера о состоянии здоровья якутского шамана Александра Габышева. Об этом редакции Сибирь.Реалии сообщили в организации "Правозащита Открытки".

По мнению независимых экспертов, Габышев не представляет угрозы обществу и не нуждается в принудительном лечении, сообщил координатор организации "Правозащита Открытки" Алексей Прянишников. Специалисты подвергли сомнению несколько выводов амбулаторного "экспресс-обследования" психдиспансера Якутска и предположили, что необходимость его изолировать была обозначена "ситуативно".