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Независимые эксперты назвали якутского шамана Габышева "неопасным"

Александр Габышев

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Независимые эксперты раскритиковали выводы экспертизы комиссии психдиспансера о состоянии здоровья якутского шамана Александра Габышева. Об этом редакции Сибирь.Реалии сообщили в организации "Правозащита Открытки".

По мнению независимых экспертов, Габышев не представляет угрозы обществу и не нуждается в принудительном лечении, сообщил координатор организации "Правозащита Открытки" Алексей Прянишников. Специалисты подвергли сомнению несколько выводов амбулаторного "экспресс-обследования" психдиспансера Якутска и предположили, что необходимость его изолировать была обозначена "ситуативно".

  • Александр Габышев в марте отправился в Москву для "проведения обряда изгнания Путина". Его задержали 19 сентября на границе Бурятии и Иркутской области. Он был доставлен в Якутск, а после – в психоневрологический диспансер республики. В отношении шамана возбудили уголовное дело о призывах к экстремизму и взяли с него подписку о невыезде. Психолого-психиатрическая экспертиза по заказу следствия признала Габышева невменяемым.
  • В конце сентября отряд шамана объявил о прекращении похода после того, как, по словам сторонников Габышева, им угрожали в полиции обвинениями в терроризме. По официальной версии, о роспуске отряда по телефону попросил сам Габышев.
  • В правозащитной организации Amnesty International якутского шамана назвали узником совести и потребовали его освобождения.

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