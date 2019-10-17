Госдума обвинила иностранные СМИ в нарушении выборного законодательства

Комиссия Госдумы по расследованию иностранного вмешательства в дела России обвинила иностранные средства массовой информации в нарушении избирательного права. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на главу комиссии Василия Пискарева.

По словам Пискарёва, иностранные СМИ нарушили выборное законодательство в день тишины перед единым днём голосования и в сам день выборов 8 сентября. Как пишет "Интерфакс", глава комиссии упомянул Радио Свобода, телеканал "Настоящее Время", "Голос Америки", Русскую службу Би-би-си, "Медузу" и "МБХ-Медиа".

О том, полный ли это список прессы, агентство не уточняет. Примеры возможных нарушений Пискарёв не привёл. Госдума намерена обратиться в Роскомнадзор и Генпрокуратуру "для принятия мер реагирования", приводит слова депутата "Интерфакс".

Согласно российскому законодательству, в день накануне выборов (день тишины) и в сам день голосования запрещена любая предвыборная агитация. В день голосования СМИ не могут публиковать данные об итогах голосования до закрытия избирательных участков.

О возможном вмешательстве во внутренние дела России и нарушении законодательства со стороны зарубежных СМИ Госдума заявляла на фоне протестов из-за недопуска к участию в выборах независимых кандидатов, а также непосредственно после единого дня голосования. Президент медиакорпорации Радио Свободная Европа/Радио Свобода Джейми Флай тогда заметил, что действия комиссии Госдумы по расследованию вмешательства во внутренние дела России ставят под угрозу право российских граждан на доступ к независимым источникам информации.