Брюссель одобрил сделку по выходу Великобритании из Евросоюза

Евросоюз одобрил сделку по Брекзиту. Об этом на пресс-конференции по итогам саммита ЕС в Брюсселе заявил глава Евросовета Дональд Туск. По его словам, соглашение позволит избежать конфликта между Лондоном и Брюсселем.

В заявлении на сайте Евросоюза говорится, что датой Брекзита станет 1 ноября. Однако выход королевства из ЕС произойдёт только в том случае, если британский парламент утвердит все документы. В сообщении также отмечается, что стороны намерены сохранить тесное партнёрство.

Туск на пресс-конференции также отметил, что Брюссель готов рассмотреть вопрос об отсрочке Брекзита, если парламент Великобритании не одобрит новое соглашение, а Лондон направит Евросоюзу соответствующий запрос. Однако ранее глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер отметил, что ЕС более не намерен переносить дату Брекзита.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в свою очередь подчеркнул, что у сторон нет оснований для задержки Брекзита.

В ходе переговоров с ЕС премьер-министру Великобритании Борису Джонсону удалось добиться исключения из договора так называемого "бэкстопа" – автоматического пребывания Северной Ирландии в составе таможенного союза ЕС и единого европейского рынка до окончательных договорённостей об ирландской границе. Вместо этого, однако, Британии пришлось согласиться на то, чтобы в Северной Ирландии де-факто действовал другой таможенный режим, чем в других частях Соединённого Королевства.

Джонсон выразил уверенность в том, что парламент одобрит договор. Однако многие наблюдатели сомневаются в этом.