Белый дом: США приостанавливали военную помощь Киеву из-за коррупции

Соединённые Штаты приостанавливали военную помощь Киеву из-за необходимости расследовать коррупцию на Украине. Об этом на пресс-конференции в Вашингтоне заявил исполняющий обязанности руководителя аппарата Белого дома Мик Малвэни. Кроме того, Вашингтон не был уверен, что надлежащую поддержку Украине оказывают страны Евросоюза.

Малвэни также отметил, что решение о приостановке финансирования отчасти было связано с просьбой к украинским властям расследовать возможное вмешательство Киева в президентские выборы в США в 2016 году. Это никак не связано с желанием президента США Дональда Трампа расследовать на Украине деятельность сына Джо Байдена, своего вероятного соперника на выборах президента, сказал Малвэни.

В конце августа американские СМИ писали о распоряжении президента США Дональда Трампа пересмотреть военную помощь Украине. Трамп, как утверждалось, хотел убедиться в том, что деньги Соединённых Штатов используются наилучшим образом. New York Times со ссылкой на свои источники сообщила, что решение о приостановке помощи было принято в начале июля. Официального уведомления украинской стороне об этом решении не поступало.

К середине сентября Вашингтон разблокировал пакет финансовой помощи Украине.

Палата представителей Конгресса США проводит расследование по вопросу об импичменте президента. Поводом стал телефонный разговор Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. Он состоялся 25 июля. Демократы считают, что Трамп оказывал давление на украинские власти, требуя расследовать деятельность на Украине Хантера Байдена, сына своего политического оппонента, а также причастность украинцев к вмешательству в американские выборы в обмен на возобновление военной помощи.

Трамп все обвинения в свой адрес отвергает и называет происходящее очередной охотой на ведьм. Зеленский неоднократно заявлял, что в ходе разговора с Трампом не испытывал никакого давления.