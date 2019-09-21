Украина и США обсуждают "фактор Байдена" и стараются не "провоцировать" Россию

Президенты Украины и США Владимир Зеленский и Дональд Трамп, вероятно, встретятся 25 сентября в Нью-Йорке, где открывается ежегодная сессия Генеральной асамблеи ООН. В минувшую пятницу в Белом доме подтвердили, что встреча назначена на ближайшую среду. Ожидание переговоров двух лидеров вызывает пристальное внимание американских и европейских медиа.



В конце августа в прессу просочились сведения о приостановке американской военной помощи Украине. Как сообщила Washington Post, Трамп уклонялся от перспективы встретиться с Зеленским, а распоряжение о приостановке военной помощи Украине он отдавал лично. Нью-Йорк Таймс, со ссылкой на свои источники, сообщила, что решение о приостановке помощи было принято в начале июля. Официального уведомления украинской стороне об этом решении не поступало.

Washington Post написала, что Трамп назвал помощь Украине бессмысленной. Президент США считает, что такая помощь Киеву "провоцирует Россию". Глава Белого дома в последние году неоднократно высказывался за улучшение отношений с Россией.



Владимир Зеленский встречался вице-президентом США 1 сентября в Варшаве. Тогда Майк Пенс сказал украинскому президенту, что в Вашингтоне ожидают от Зеленского решительной борьбы против коррупции, которая, способствует, в частности, нецелевому расходованию американских средств.

12 сентября США разблокировали пакет помощи на 250 миллионов долларов. К тому моменту в Конгрессе уже готовились принять специальный закон, который не оставил бы администрации выбора, отмечает американская пресса.

В телефонном разговоре между Зеленским и Трампом 25 июля президент США настойчиво просил президента Украины расследовать детельность Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента США демократа Джо Байдена, соратника Барака Обамы. В появившемся на сайте президента Украины сообщении говорилось:

"Дональд Трамп выразил убеждение, что обновленная украинская власть сможет быстро улучшить имидж Украины, завершить расследование коррупционных дел, которые сдерживали взаимодействие между Украиной и США".

В этой истории со многими неизвестными, пока наиболее очевидным представляется намерение Трампа, в преддверии выборов 2020 года, ослабить потенциального соперника от демократов Байдена-старшего. Так, Руди Джулиани, юрист Трампа, неоднократно пытался убедить Владимира Зеленского в необходимости расследовать деятельность Хантера Байдена в совете директоров украинской газовой компании "Бурисма".



Би-би-си считает, что Джулиани пытается "раскрутить" работу сына Байдена на Украине до международного скандала.

19 сентября на вопрос телеканала CNN, обращённый к Джулиани, "просили ли вы Украину начать расследование против Байдена", адвокат ответил отрицательно. Но когда ведущий перефразировал вопрос - "просили ли вы Украину присмотреться к Байдену", Джулиани сказал, "да, конечно".