Обвиняемый по "московскому делу": "Меня и других будут топить"

Обвиняемый по "московскому делу" Владимир Емельянов, находящийся в следственном изоляторе, выступил с обращением, в котором заявил, что не совершал того, в чём его обвиняют – не применял насилия к сотруднику Росгвардии на акции 27 июля в Москве.

Емельянова задержали 14 октября, через два дня суд арестовал его. У Емельянова нет родителей, до ареста он содержал бабушку и прабабушку. Свое обращение он надиктовал в СИЗО адвокату "Апологии протеста" Григорию Червонному, который передал его телеканалу "Дождь".

По версии следствия, Емельянов на несогласованной акции схватил сотрудника Росгвардии за форму и потянул его на себя, "лишая тем самым представителя власти свободы передвижения и причиняя физическую боль". В обращении Емельянов заявил, что, увидев, как правоохранители избивают задержанного дубинками, подошёл к одному из сотрудников Росгвардии и, взявшись за бронежилет, оттащил его назад. После этого его избили дубинками, но не задержали. Теперь он находится под следствием по якобы особо опасному делу, сказал Емельянов.

"Меня и других будут топить, и наши дела будут переходить от Басманного суда в Московский [городской суд], далее — в Верховный суд, а потом в Европейский суд по правам человека. И только на последний я и все можем рассчитывать, ибо вся Европа в курсе, что тут происходит, — всех здравомыслящих людей гасят, чтобы другим неповадно было выходить [на митинги]", — говорит в обращении Емельянов.

"Здоровье свое я обязательно подорву. Надеюсь только, что я останусь здоров психологически. Когда я выйду отсюда, я всерьез задумаюсь о переезде в другую страну", - добавил Владимир Емельянов.

После акций протеста 27 июля и 3 августа в Москве с требованием допустить независимых кандидатов на выборы были возбуждены уголовные дела о массовых беспорядках и насилии в отношении полицейских, которые в СМИ называют "московским делом". Позже обвинение в участии в беспорядках было снято с подавляющего большинства арестованных. В то же время к различным срокам заключения по статье о нападении на полицейских были приговорены Кирилл Жуков, Иван Подкопаев, Евгений Коваленко и Данила Беглец. Павел Устинов получил условный срок.

Недавно в "московском деле" появились пятеро новых обвиняемых.

Правозащитники утверждают, что участники протестов не совершили ничего, что можно было бы считать массовыми беспорядками.