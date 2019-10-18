Члены СПЧ попросят Путина оставить Федотова во главе Совета

Члены Совета по правам человека при президенте России собирают подписи под коллективным обращением к Владимиру Путину с просьбой оставить Михаила Федотова на должности главы организации.Письмо уже подписали 30 из 50 членов Совета.

В нём они просят президента принять во внимание личные заслуги Михаила Федотова и его непререкаемый авторитет и продлить срок его полномочий на время работы Совета в нынешнем составе.

Накануне в СМИ появилась информация о том, что глава президентского Совета по правам человека Михаил Федотов в ближайшие дни покинет свой пост, а на его место назначат нынешнего председателя Общественной палаты России Валерия Фадеева.

В сентябре Федотову исполнилось 70 лет, а поскольку глава СПЧ является советником президента, и значит – чиновником, то он достиг предельного возраста пребывания на государственной службе.

Сам Федотов отказался комментировать новость о своём скором увольнении.