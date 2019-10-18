"Не будь дураком". Грубый слог президента США не помешал прекращению огня

Американские СМИ опубликовали в четверг личное послание президента США президенту Турции, составленное в разговорном стиле. "Не строй из себя крутого парня, не будь дураком!" – написал Дональд Трамп Реджепу Эрдогану, призывая его к гуманности в отношении курдов, против которых турецкие войска начали крупную операцию на севере Сирии, и в противном случае угрожая разрушить экономику Турции.

Турция борется с сепаратизмом курдов – народа, рассеянного по нескольким странам Ближнего Востока и стремящегося к созданию собственного государства.

Решение Трампа вывести американских военных из региона и оставить курдские силы, игравшие ведущую роль в разгроме террористической группировки "Исламское государство", наедине с турецкими войсками, вызвало бурю возмущения в Вашингтоне и обвинения Трампа в предательстве союзников. Против решения Трампа выступили некоторые политики-республиканцы, однопартийцы президента.

Белый дом обосновывал свою позицию несколькими аргументами.

"Американцам нет дела до курдов, Турции и Сирии", заявила на днях в интервью Fox News дочь президента США Лара Трамп, занимающая пост советника в его избирательном штабе:

Думаю, начать надо с того факта, что, если вы спросите среднестатистического американца, кто такие курды и почему Америка вообще участвует в этой войне, ему нужно будет справляться об этом в Гугле. Предполагалось, что мы останемся там на 30 дней, а остались на 10 лет. Когда президент вел свою избирательную кампанию в 2016 году, он ясно говорил о том, что хочет положить конец этим бесконечным войнам, что хочет вернуть наших солдат домой. Потому что это действительно бесконечные войны, и странно удивляться, что он это и делает.

В среду, принимая в Белом Доме президента Италии Серджио Матареллу, президент Трамп также говорил о том, что Америке нечего делать в Сирии – пусть эту кашу расхлебывают другие страны:

Мы в любом случае воевать не собираемся. Не думаю, что с точки зрения США для этого есть хоть какая-то причина. Если Сирия хочет получить назад свою территорию, это совсем другое дело. Если Сирия хочет воевать за свою землю, это их дело, Турции и Сирии, они там воевали сотни лет. И курды воюют сотни лет - кто их там всех разберет. Сирия может получать какую-то помощь от России, ну и пусть. Там песка много. У них там большая песочница, так что они могут играть в куличики.

Военная активность России в Сирии Дональда Трампа совершенно не беспокоит.

Сирия, может, найдет партнера в России или в ком-то другом. Желаю им удачи. Знаете, Россия воевала в Афганистане. Она тогда называлась Советским Союзом. Теперь она называется Россией, потому что потеряла столько денег в Афганистане, что уменьшилась в размерах.



Однако параллельно с этим в Анкару направился вице-президент США Майк Пенс в сопровождении госсекретаря Майка Помпео и советника президента по национальной безопасности Роберта О'Брайена с тем, чтобы уговорить Турцию прекратить огонь. ​К вечеру четверга стало известно, что Вашингтон и Анкара договорились о приостановке операции.

Позже в тот же день взорвалась информационная бомба. Обозреватель телеканала Fox News Триш Риган опубликовала в Твиттере послание Дональда Трампа Реджепу Эрдогану. Тон письма поразил вашингтонских журналистов настолько, что они сочли его фейком. Однако администрация Трампа подвердила его подлинность, а Турецкая служба BBC процитировала источник в окружении президента Турции: "Президент Эрдоган получил письмо, напрочь отверг его и выбросил в мусорную корзину". Стало ясно, почему несколько дней назад Реджеп Эрдоган заявил, что не примет вице-президента США.

После таких сообщений комментаторы сделали вывод, что миссия Майка Пенса невыполнима. Об этом, по существу, заявила в интервью NPR советник президента Турции Гюльнур Айбет:

Это просочившееся в прессу устаревшее письмо не могло быть принято всерьез в тот момент, особенно учитывая отсутствие в нем дипломатического такта. Ответом на это письмо стало начало операции. А теперь американская делегация, прибывшая в Анкару, занимается положением, которое сложилось спустя неделю после того, как мы начали операцию. Так что мы значительно продвинулись относительно того, о чем говорится в письме. Оно теперь совершенно неуместно. Ну и составлено оно в таких выражениях... От нас ожидают, что мы будем иметь дело с главарем террористов почти как с равным по статусу нашему союзнику по НАТО. Это нелепо.

Гюльнур Айбет исключила прекращение огня до тех пор, пока курды не уйдут из 30-километровой зоны безопасности вдоль сирийско-турецкой границы:

Просьба о прекращении огня на данном этапе нереалистична. Но президент заявил вчера, что, если все террористические группировки очистят зону безопасности, операция достигнет своей цели.

Тем не менее миссия вице-президента удалась, о чем он торжественно объявил журналистам после переговоров с Реджепом Эрдоганом:

Я рад сообщить сегодня, что благодаря эффективному руководству президента Дональда Трампа и прочным отношениям между Турцией и Соединенными Штатами Турция и США договорились о прекращении огня в Сирии. Турецкая сторона приостановит операцию "Источник мира" с тем, чтобы дать возможность РПК вывести свои силы из зоны безопасности в течение 120 часов. Все боевые действия в рамках операции "Источник мира" и операция в целом будут прекращены вплоть до окончания вывода.

Взамен Вашингтон согласился снять только что введенные санкции. Трамп, прибывший в Техас, заявил, что он счастлив:

– 15 лет все пытались заключить эту сделку и не могли. Это произошло только когда люди увидели, как отвратительно это будет. Не только санкции и пошлины – война сама по себе будет отвратительной. Поэтому они и сделали то, чего не сделали бы, стоило мне потребовать. Все согласились на то, на что три назад нипочем не согласились бы. Включая курдов... Это ситуация, в которой все счастливы, и я счастлив, потому что никто не воюет, и мы можем вернуть большинство наших людей домой впервые за много лет.

– Г-н президент, вы говорите об этих обстрелах так, что можно подумать, что они были частью вашего плана. Вы хотите сказать, что планировали, чтобы эти люди начали стрелять друг в друга?

– Нет, но я считаю, что здесь требовалось нестандартное решение. Потому что стандартное – это сесть за стол, начать переговоры, и это делалось 15 лет, даже больше, по-моему, и это никогда не срабатывало. Но вдруг, когда они увидели, как отвратительно и грубо это может быть, в сотни раз хуже того, что уже происходило, они сказали: давайте договариваться... Это отличная сделка для курдов, отличная сделка для Турции, отличная для всех, а чему я больше всего рад – что нам удалось это сделать так быстро.

Тем не менее лидеры демократов в Конгрессе Нэнси Пелоси и Чак Шумер осудили снятие санкций как поспешное. В своем совместном заявлении они пишут:

"Президент Трамп даром размахивает кулаками. Решение президента отменить санкции против Турции, введенные за беспощадное нападение на наших курдских партнеров в обмен на притворное прекращение огня, серьезно подрывает доверие к американской внешней политике и посылает опасный сигнал нашим союзникам и противникам о том, что нашему слову верить нельзя".

Перемирие продлится пять дней с тем, чтобы курдские силы смогли выйти с территории, которую Эрдоган хочет сделать "безопасной зоной" на границе с Турцией.