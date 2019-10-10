Кровь из "Источника мира"? Чем грозит турецкая операция в Сирии

9 октября вооруженные силы Турции начали военную операцию в Сирии под названием “Источник мира”. Турецкие военные начали наносить удары по курдским объектам, а затем и перешли границу. Это случилось почти сразу после того, как Дональд Трамп заявил о выводе из района американского военного контингента. Операция направлена против курдов – недавних союзников США по антиигиловской коалиции, которых Турция считает террористами. Действия Эрдогана активно критикуют в ЕС, где опасаются новой гуманитарной катастрофы и дестабилизации всего региона. Трамп пригрозил уничтожить турецкую экономику, если сочтет действия Анкары чрезмерными и неоправданными, а потом пообещал продолжить финансирование и вооружение курдов. В российском МИДе к “Источнику мира” тоже отнеслись без восторга, впрочем, свалив ответственность на США.

В том, кто с кем и почему воюет в этой новой главе затяжного сирийского конфликта и много ли выльется крови из “Источника мира”, сегодня будут разбираться журналист Яшар Ниязбаев, политолог Маис Курбанов, представитель сирийской общины в Москве Махмуд Аль-Хамза, востоковед Владимир Исаев и политолог Борис Шмелев. Ведет программу Сергей Добрынин. Эфир в 19:05 по московскому времени.

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