РПЦ разорвёт общение с иерархами Элладской церкви, признавшими ПЦУ

Синод Русской православной церкви на внеочередном заседании в четверг осудил решение Элладской Православной Церкви о признании автокефалии Православной церкви Украины. В РПЦ не признают эту церковь канонической и считают её "раскольнической организацией".
Синод постановил, что патриарх Кирилл должен будет прекратить поминовение за богослужениями имени предстоятеля Элладской церкви - архиепископа Афинского в случае, если тот "предпримет действия, свидетельствующие о состоявшемся признании им украинского церковного раскола". Кроме того, РПЦ прекратит молитвенное и евхаристическое общение с теми архиереями Элладской Церкви, которые будут сослужить со священниками ПЦУ.
При этом РПЦ не стала разрывать общение со всей Элладской церковью, отметив, что часть её иерархов выступили против признания ПЦУ.
Ранее РПЦ полностью разорвала связи с Константинопольским патриархатом, который предоставил ПЦУ автокефалию. На Константинопольского патриарха Варфоломея, а также некие внешние силы, возлагается вина и за нынешнее решение Элладской церкви.
Элладская православная церковь, которая объединяет православных верующих Греции – вторая признавшая Украинскую вслед за Константинопольской.
- 5 декабря 2018 года украинские церкви объединились в единую Православную церковь Украины, которую возглавил митрополит Епифаний.
- 5 января 2019 года в Стамбуле был подписан томос об автокефалии украинской церкви, 6 января патриарх Варфоломей передал его митрополиту Киевскому и всей Украины Епифанию.
- Представители Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) отказались признать новую церковь, но отдельные её приходы перешли в ПЦУ.
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