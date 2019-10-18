На жителя Калуги завели четвёртое дело из-за комментариев в соцсетях

Суд в Калуге отправил под домашний арест Ивана Любшина, подозреваемого по делу об оправдании терроризма. Поводом стал комментарий в соцсети, в котором Любшин назвал героем Михаила Жлобицкого, устроившего взрыв в здании архангельского управления ФСБ. Комментарий он уже удалил. При задержании Ивана Любшина избили. Об этом "Медузе" сообщил его отец.
По словам Виктора Любшина, 15 октября его сына задержала группа "людей в масках" под руководством сотрудника ФСБ, которого Иван опознал как Дмитрия Волкова. Любшина-младшего повалили на землю лицом вниз и нанесли несколько ударов. Потом вывезли в какую-то лесополосу, где избили ногами и применяли электрошокер, после чего доставили в Следственный комитет. Там Ивану Любшину показали постановление о возбуждении против него дела об оправдании терроризма.
Адвокат Любшина Игорь Титов сообщил, что в СК его подзащитному вызвали скорую помощь,у Любшина нашли гематомы. Задержанный жаловался на боли в груди и районе ребер. К нему также приезжал прокурор.
Это уже четвёртое дело в отношении Любшина из-за комментариев в социальных сетях. Его отец называет его местью ФСБ.
В 2017 году Любшин проходил по трем уголовным делам: возбуждении ненависти, реабилитации нацизма и распространении порнографии. Обвинения были основаны на постах во "ВКонтакте". По обвинению в распространении порнографии его оправдали, а по двум другим — оштрафовали на 400 тысяч рублей. После декриминализации 282-й статьи дело об экстремизме закрыли.
- Взрыв при входе в здание ФСБ в Архангельске произошел 31 октября 2018 года. Бомбу внутрь попытался пронести 17-летний студент местного колледжа Михаил Жлобицкий. Она взорвалась у него в руках. Жлобицкий погиб, трое сотрудников ФСБ пострадали.
- Среди тех кого обвиняют в публичном оправдании терроризма из-за комментариев к теракту псковская журналистка Светлана Прокопьева. В эфире радиостанции "Эхо Москвы в Пскове". Она высказала своё мнение относительно причин теракта в здании ФСБ в Архангельске. Она назвала теракт методом политической борьбы, вспомнив народовольцев, и отметила, что государство своими репрессиями "само воспитало поколение граждан, которые борются с ним". Прекратить дело против журналисткипотребовал Совет по правам человека при президенте России.
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