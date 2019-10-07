Экспертизы, которые легли в основу дела псковской журналистки Светланы Прокопьевой, выявили признаки оправдания терроризма в её статье в указании на несоблюдение "прав и свобод граждан" в России, сравнении взорвавшего себя подростка с народовольцами XIX века и отсутствии "должной негативной оценки" его действий. Такие выводы содержатся в материалах дела, с которыми ознакомился РБК.

Дело Прокопьевой

31 октября 2018 года несовершеннолетний Михаил Жлобицкий взорвал самодельное взрывное устройство в здании УФСБ Архангельской области. Он погиб, трое офицеров получили ранения. Перед смертью юноша написал в телеграм-чате анархистов, что спецслужба "фабрикует дела и пытает людей".

7 ноября Светлана Прокопьева выступила в авторской программе "Минутка просветления" в эфире радиостанции "Эхо Москвы в Пскове", в которой рассуждала о причинах поступка подростка и его возможной связи с "произволом силовиков". На следующий день текст её выступления был опубликован под заголовком "Репрессии для государства" на сайте издания "Псковская лента новостей".

Роскомнадзор усмотрел в этом выступлении признаки "оправдания терроризма" и 11 декабря вынес предупреждение радиостанции и изданию "Псковская лента новостей", которое опубликовало расшифровку программы. Об уголовном деле в отношении Прокопьевой стало известно 6 февраля, когда к ней пришли с обыском.

4 июля Прокопьеву внесли в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга, ее счета оказались заблокированы. 30 сентября журналистке предъявили обвинение в публичном оправдании терроризма.

Экспертизы

Первая экспертиза текста Прокопьевой была назначена Роскомнадзором 19 ноября 2018 года. Экспертизу по заказу Роскомнадзора проводил ФГУП "Главный радиочастотный центр". Исследование проводили эксперты Александр Сорговицкий и Анастасия Гершликович, заключение утвердил заместитель руководителя департамента организации мониторинга средств массовой коммуникации по фамилии Семин.

"Признание логичности, обоснованности террористической деятельности и терроризма осуществляется в статье посредством утверждений о целесообразности действий террориста в современных условиях политической жизни России", – считают авторы экспертизы.

Они подчеркивают, что Прокопьева указывает на несоблюдение властями "законных прав и свобод граждан", связывает "причину террористического акта с действиями правоохранительных органов", сравнивает взорвавшего себя 17-летнего подростка с народовольцами.

"Террористический акт [в тексте] рассматривается как единственное возможное решение для привлечения внимания к проблемам в современной России", – говорится в документе, авторы которого констатируют "направленность текста на формирование положительного отношения к терроризму".

Следующую экспертизу в декабре 2018 года назначил заместитель начальника следственного отдела СК по Пскову Сергей Мартынов в рамках доследственной проверки по факту публикации Прокопьевой. Исследование проводили психолог Виктор Кисляков и лингвист Алексей Рыженко из "Южного экспертного центра". "Автор текстов связывает теракт в Архангельске с политической ситуацией в стране, государственным устройством "путинской" России и борьбой политических активистов за гражданские права. В контексте этого политического конфликта действия архангельского террориста рассматриваются автором как закономерное следствие "репрессивной" политики действующей власти, как "протест против пыток и фабрикации уголовных дел", – убежден психолог Кисляков.

"В сознании реципиента создается простая, строго полярная модель мира, в котором есть "добро" и "зло", "агрессор" и "жертва". Автор текстов акцентирует негативные черты государственного устройства современной России, его "репрессивной" политики в отношении рядовых граждан и политических активистов. В подобной модели борцы со "злом", "агрессором", защитники "жертв" автоматически занимают позицию "добра". Автор не выражает осуждения деструктивных действий архангельского террориста, при этом акцентирует внимание на его идеалистических мотивах", – заключает психолог.

Еще одна экспертиза была назначена СК в марте 2019 года, уже в рамках расследования уголовного дела. Ее проводили лингвист Наталья Пикалева и психолог Анастасия Лаптева из Северо-Западного регионального центра судебной экспертизы Минюста.

"Совершённый молодым человеком взрыв бомбы – поступок, который с нравственной, морально-правовой точки зрения не соответствует общественной норме, не вызывает у автора негативного отношения, возмущения", – сказано в тексте этого заключения. По мнению экспертов, в тексте Прокопьевой "негативную оценку получают те, кому был адресован этот взрыв".

Альтернативные экспертизы

Защита Прокопьевой представит суду альтернативные экспертизы, сообщил РБК ее адвокат из Центра защиты прав СМИ Тумас Мисакян. По его словам, комиссия Гильдии лингвистов-экспертов не нашла в тексте журналистки лингвистических признаков оправдания терроризма.

"Выводы экспертов со стороны обвинения нельзя признать научными. Большей частью они основаны на ничем не подтвержденных предположениях и домыслах. Кроме этого, эти выводы, на мой взгляд, являются неоднозначными и их можно толковать по-разному, в том числе и в пользу журналиста", – отметил Мисакян.

Сама Светлана Прокопьева считает своё уголовное преследование атакой на свободу слова. В статье "Семь лет за две страницы текста", опубликованной на прошлой неделе многими российскими СМИ, в том числе сайтом Север.Реалии, журналистка пишет, что не признаёт своей вины и считает "своё уголовное дело банальной местью со стороны обиженных силовиков". При этом она подчёркивает: "Я не оправдывала терроризм. Я анализировала причины теракта. Я пыталась понять, почему молодой парень, которому жить бы и жить, решился на преступление-самоубийство. Возможно, я ошиблась в реконструкции его мотивов – и хорошо, если ошиблась! – но никто этого не доказал".