В Каталонии – всеобщая забастовка и массовые демонстрации

В Каталонии сегодня проходит всеобщая забастовка протеста против приговора испанского суда, который отправил девять бывших членов руководства региона за решётку по обвинениям в подстрекательстве к мятежу в связи с не признанным Мадридом референдумом о независимости региона два года назад.
В Барселоне пройдёт массовая демонстрация, в которой, как ожидается, примут участие сотни тысяч людей.
Жители Каталонии стягиваются в столицу региона с пяти разных направлений. Многие из них идут в город пешком, эти демонстрации получили название "Марш свободы". Многие дороги в регионе заблокированы, как и движение на шоссе неподалёку от пограничных переходов во Францию.
В последние дни в Барселоне и других городах Каталонии произошли столкновения с полицией. Сегодня акции пока проходят мирно.
- Бывший глава каталонской администрации Карлес Пучдемон в пятницу добровольно явился в полицию Бельгии после того, как испанский суд объявил его в международный розыск. Пока не сообщается, был ли он задержан.
- Пучдемон покинул Испанию в 2017 году после того, как Мадрид после референдума в Каталонии распустил парламент автономного региона и ввёл в нём прямое управление.
- Девять соратников бывшего каталонского лидера в понедельник были приговорены к срокам от 9 до 13 лет лишения свободы за организацию референдума.
- Нынешний глава администрации Каталонии Ким Торра после этого заявил о необходимости нового референдума о независимости.
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