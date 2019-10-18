В Каталонии – всеобщая забастовка и массовые демонстрации

В Каталонии сегодня проходит всеобщая забастовка протеста против приговора испанского суда, который отправил девять бывших членов руководства региона за решётку по обвинениям в подстрекательстве к мятежу в связи с не признанным Мадридом референдумом о независимости региона два года назад.

В Барселоне пройдёт массовая демонстрация, в которой, как ожидается, примут участие сотни тысяч людей.

Жители Каталонии стягиваются в столицу региона с пяти разных направлений. Многие из них идут в город пешком, эти демонстрации получили название "Марш свободы". Многие дороги в регионе заблокированы, как и движение на шоссе неподалёку от пограничных переходов во Францию.

В последние дни в Барселоне и других городах Каталонии произошли столкновения с полицией. Сегодня акции пока проходят мирно.