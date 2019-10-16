"Демократическое цунами": баррикады на улицах Барселоны

В Каталонии продолжаются акции протеста в связи с приговорами, вынесенными в понедельник Верховным судом Испании девяти бывшим высшим функционерам - сторонникам каталонской независимости. В столкновениях манифестантов с силами правопорядка пострадали десятки людей, в том числе сами полицейские. Десятки протестующих задержаны.

Каталонские активисты называют свой протест "Демократическим цунами", желая таким образом подчеркнуть разрушительную силу своего движения. С начала недели в регионе не прекращаются бурные протесты. Манифестанты перекрывают баррикадами улицы Барселоны, шоссейные и железные дороги, устраивают поджоги, препятствуют нормальной работе барселонского аэропорта, разрисовывают свастиками штаб-квартиры партий, выступающих против каталонской независимости. Протестующие утверждают, что все это только начало, что впереди всеобщая забастовка. В планах сторонников независимости также долговременная кампания неповиновения правительству Испании - до тех пор, пока власти не выпустят из тюрьмы осужденных функционеров и не предоставят Каталонии, которая в настоящее время пользуется национальной автономией, права на самоопределение. Заявление в поддержку осужденных политиков опубликовал и футбольный клуб "Барселона". "Сейчас, как никогда ранее, клуб просит всех политических лидеров руководить процессом диалога и переговоров по урегулированию этого конфликта, что также должно позволить освободить осужденных гражданских и политических лидеров", - говорится в документе.

Манифестантов на словах поддерживает и действующая каталонская администрация. Вот обращение к населению главы региона Кима Торры:

- Мы требуем положить конец репрессиям и освободить политических заключенных. Мы требуем амнистии для всех репрессированных. Путь решения конфликтов проходит через свободу слова и свободу выбора. Угрозы, тюрьмы, наказания ничего не решают. Использование уголовного кодекса для подавления народной воли - это наследие диктатуры, чуждое демократии. Отказ властей Испании от диалога для решения политического конфликта не остановит нас в стремлении добиться независимости. Мы подтверждаем наше бескомпромиссное решение продвигаться по пути строительства каталонской республики.

Впрочем, подобные высказывания не мешают тому же Киму Торре, как отмечает издание La Gazeta, направлять против манифестантов усиленные наряды полиции. А последняя, особо не церемонясь, применяет спецсредства, включая резиновые пули. В результате - десятки раненных. Дело в том, как отмечают наблюдатели, Торра больше всего опасается, что центральные власти - под предлогом того, что местные не контролируют ситуацию - введут в Каталонии прямое правление из Мадрида и отправят его, Торру, в отставку, а может и за решетку. Прецедент уже был. В октябре 2017 года ныне получившие от 9 до 13 лет тюрьмы каталонские деятели, добиваясь независимости, фактически спровоцировали беспорядки и парализовали действия полиции. В результате Каталония на несколько месяцев лишилась автономии. О возможности в случае необходимости вновь прибегнуть к подобной мере неоднократно заявлял испанский премьер-социалист Педро Санчес. И в этом его поддерживают большинство политических сил Испании, включая оппозицию - либералов и консерваторов. В своем выступлении по поводу приговора каталонским функционерам Санчес опроверг рассуждения сепаратистов о том, что каталонцы якобы преследуются за идеи:

- В условиях нашей демократии никого не судят за идеи или за поддержку какого-либо политического проекта. У нас судят лишь за нарушение закона. В Каталонии, в первую очередь, были нарушены права большинства населения, не разделяющего устремления сепаратистов. Таким образом каталонское общество оказалось расколотым. Кроме того, угрозе подверглась территориальная целостность государства, национальный суверенитет, права и свободы как каталонцев, так и всех испанцев. Правительство Испании, используя имеющиеся у него законные полномочия, намерено гарантировать безопасность и соблюдение законности в Каталонии. Что же касается каталонских властей, то они обязаны отстаивать интересы всех каталонцев, а не только сторонников независимости.

Действительно, по последним опросам общественного мнения, идею независимости поддерживают лишь 44% каталонцев. Особенно антисепаратистские настроения сильны в предпринимательской среде. Так за последние 2 года из-за неприятия сепаратизма в другие районы Испании перебрались 5,5 тысяч каталонских компаний. Ну а тот факт, что сторонники независимости доминируют в парламенте и в региональной администрации наблюдатели объясняют особенностями местной избирательной системы. Она была введена в свое время, чтобы приобщить к политической жизни сельские районы. Эта система дает им возможность избирать больше депутатов, чем крупным городам. Ну а в каталонской глубинке сильны сепаратистские настроения.