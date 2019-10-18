Националисты подали заявку на "Русский марш" под новым названием

Российские националисты хотят провести 4 ноября в Москве ежегодное шествие, но под новым названием. Теперь это будет не "Русский марш", а "Правый марш", сообщает "Интерфакс". Организаторы шествия – Институт национальной политики и незарегистрированная партия "Третья альтернатива".

В уведомлении, поданном в мэрию, указано традиционное место проведения "Русских маршей" – московский район Люблино. Лозунги акции – "За национал-демократию", "Свободу политзаключенным", "За честные выборы", "За права человека и свободу слова".

"Русские марши" – уличные шествия националистов – традиционно проводятся в День народного единства 4 ноября с 2005 года, когда появился этот праздник. В последние годы число их участников падает.

В прошлом году марши и митинги согласовали в 12 городах России. Ни один из них не собрал больше сотни человек. В Москве прошли сразу два шествия и оба – на окраине города.