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Националисты подали заявку на "Русский марш" под новым названием

"Русский марш", архивное фото

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Российские националисты хотят провести 4 ноября в Москве ежегодное шествие, но под новым названием. Теперь это будет не "Русский марш", а "Правый марш", сообщает "Интерфакс". Организаторы шествия – Институт национальной политики и незарегистрированная партия "Третья альтернатива".

В уведомлении, поданном в мэрию, указано традиционное место проведения "Русских маршей" – московский район Люблино. Лозунги акции – "За национал-демократию", "Свободу политзаключенным", "За честные выборы", "За права человека и свободу слова".

"Русские марши" – уличные шествия националистов – традиционно проводятся в День народного единства 4 ноября с 2005 года, когда появился этот праздник. В последние годы число их участников падает.

В прошлом году марши и митинги согласовали в 12 городах России. Ни один из них не собрал больше сотни человек. В Москве прошли сразу два шествия и оба – на окраине города.

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