Студент из Зеленограда Евгений Корт, которого оштрафовали на 200 тысяч рублей по статье об экстремизме, а позднее оправдали, отсудил эту же сумму в качестве компенсации. Об этом сообщает "МБХ медиа".

В ноябре 2016 года суд приговорил 20-летнего Корта к одному году колонии-поселения за публикацию в социальной сети картинки с изображением неонациста Максима Марцинкевича (известен как Тесак), который нападает на человека, переодетого в поэта Александра Пушкина. В обвинительном заключении говорилось, что изображение "унижает достоинство нерусских". Сам обвиняемый настаивал, что случайно сохранил картинку в своем альбоме "ВКонтакте".

В январе 2017 года Мосгорсуд заменил Евгению Корту срок в колонии на штраф в размере 200 тысяч рублей. В декабре 2018 года приговор был отменен. Это произошло после того, как Верховный суд России обнародовал заявление о необходимости тщательно проверять наличие не только повода, но и основания для возбуждения дела о возбуждении ненависти. В феврале этого года уголовное дело в отношении Евгения Корта было прекращено из-за отсутствия состава преступления.