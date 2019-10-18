Замначальника Генштаба ВС России обвинили в крупном мошенничестве

Заместителя начальника Генштаба Вооруженных сил России, генерал-полковника Халила Арсланова обвинили в особо крупном мошенничестве. Об этом сообщили источники ряда российских СМИ.

Как уточняет ТАСС Арсланов обвиняется в мошенничестве по делу "Воентелекома". Он вины не признаёт и сейчас в госпитале находится под подпиской о невыезде.

Генерал-полковника подозревают в соучастии в хищении более двух миллиардов рублей на госзакупках, утверждает РЕН ТВ. В министерстве обороны телеканалу не подтвердили и не опровергли эту информацию. В Следственном комитете от комментариев отказались.

Как пишет "Коммерсантъ", одним из эпизодов дела о мошенничестве, по которому проходит генерал-полковник Халил Арсланов, является поставка в войска китайской техники под видом российских разработок. На сделанной в Китае спецтехнике просто меняли этикетки, считает следствие.

Хищения были выявлены в рамках расследования уголовного дела в отношении бывших руководителей "Воентелекома". Оно было возбуждено ещё в 2013 году. В декабре 2017 года был задержан и затем арестован генеральный директор компании Александр Давыдов. Он заключил сделку со следствием и дал показания на других подозреваемых.